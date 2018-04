Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, vodca KĽDR Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/Sarah Sanders

Nečakané a prísne utajované stretnutie sa uskutočnilo počas veľkonočných sviatkov krátko po tom, čo bol Pompeo nominovaný na post ministra zahraničných vecí, na ktorom nahradí Rexa Tillersona. Zároveň išlo o kontakt na najvyššej úrovni medzi USA a Severnou Kóreou za takmer dve desaťročia.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že schôdzka, ktorá trvala asi hodinu, bola dohodnutá až vtedy, keď bol Pompeo už v KĽDR. Jej cieľom bola o príprava stretnutia Trumpa s Kim Čong-unom, ktorej konkrétny termín ešte nebol určený, no najnovšie sa hovorí o začiatku júna.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah