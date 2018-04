Americký prezident Donald Trump. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenia Bieleho domu a Elyzejského paláca. Obaja lídri v rozhovore odsúdili "strašný" útok a zhodli sa, že voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada "musí byť vyvedená zodpovednosť za jeho pokračujúce porušovanie ľudských práv".

Dosiaľ sa však neobjavili nepochybné dôkazy, že za údajným použitím jedovatého plynu stoja Asadove sily, pripomína DPA. Rusko a Irán, spojenci sýrskeho lídra, tvrdenia o takomto útoku odmietli.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...