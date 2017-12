V budove podľa LA Times sídli napríklad právnická kancelária. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Polícia krátko po čine neposkytla žiadne bližšie informácie okrem vyhlásenia, že na mieste činu je "viacero obetí". Pri príchode policajtov sa v budove už údajne nestrieľalo.

V budove podľa LA Times sídli napríklad právnická kancelária. Polícia neskôr informovala, že k streľbe zrejme došlo v dôsledku konfliktu na pracovisku.

Policajti na mieste našli bez známok života útočníka a jedného muža. Útočník podľa polície po čine spáchal samovraždu. Ďalší muž, ktorého strelec zranil, sa sám dopravil do nemocnice. Jeho stav je podľa starostu mesta Roberta Garciu stabilizovaný.

"Toto je veľmi pokojná oblasť," uviedla pre denník žena bývajúca v susedstve. "Vždy bolo všetko fajn, máme dobrých susedov. Preto som v šoku," povedala.

Multiple people shot at Long Beach business after reports of an "active shooter"; two people were killed, including the shooter, @CBSLA reports. Police confirm the situation is no longer active https://t.co/9ME7l7m9vT pic.twitter.com/ruj6VojQDj