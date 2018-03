Partnerstvo medzi USA a Európou je dôležité. Aj slovenská diplomacia by sa mala snažiť o posilňovanie spolupráce

WASHINGTON – Transatlantické vzťahy už zažili lepšie časy. Je potrebné si však uvedomiť, že partnerstvo medzi USA a Európou je zvlášť pre malé krajiny v nebezpečnom geopolitickom priestore dôležité. Uviedol to slovenský ekonóm pôsobiaci vo významom washingtonskom think-tanku American Enterprise Institute (AEI) Dalibor Roháč.

Čo sa týka budúcnosti EÚ vo svetle nových udalostí, ekonóm má o nej jasnú predstavu. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

"Mali by sme preto prekusnúť nechuť k súčasnej americkej vláde a uvedomiť si, že to, čo nás s Amerikou spája, je podstatne silnejšie než najrôznejšie 'vylomeniny' súčasného prezidenta (Donalda Trumpa) na sociálnych sieťach. Aj slovenská diplomacia by sa mala snažiť o budovanie mostov a posilňovanie spolupráce so súčasnou americkou vládou všade tam, kde to ide," konštatoval.

Situácia na Slovensku nie je pre Washington prioritou

Portfólio Dalibora Roháča v rámci AEI zahŕňa politiku a ekonomiku strednej Európy, otázky európskej integrácie a transatlantické vzťahy. Jeho vedecké články vyšli vo viacerých odborných časopisoch.

O súčasnom dianí sa vyjadruje pre mnohé americké médiá – od rozhlasových staníc ako NPR, cez televízne kanály, až po tlačené médiá ako Foreign Policy, The Hill, Financial Times či Washington Post. Vo svojom poslednom mediálnom príspevku pre portál American Interest sa venoval hrozbám, ktoré pre demokraciu predstavujú autoritárske režimy. Tiež prispieva do slovenského týždenníka .týždeň.

Roháč pred dvoma rokmi napísal pozitívne prijatú knihu o európskej integrácii Towards an Imperfect Union: A Conservative Case for the EU. Publikácia vznikla nie náhodou sotva dva mesiace pred brexitom. Ako autor hovorí, proces písania tejto knihy značne urýchlili britské voľby v roku 2015, konkrétne sľub bývalého premiéra Davida Camerona mať o členstve Británie v Európskej únii (EÚ) referendum.

Medzi osobnosťami, ktorí knihu odporúčali si prečítať, boli aj americká novinárka a držiteľka Pulitzerovej ceny Anne Applebaumanová či bývalý šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski. Publikácia sa dostala aj do zoznamu najlepších kníh roku 2016 amerického magazínu Foreign Affairs.

Čo sa týka budúcnosti EÚ vo svetle nových udalostí, ekonóm má o nej jasnú predstavu. „Moja vízia je štíhly federálny štát s jasnou deľbou moci, v ktorom sú v duchu subsidiarity isté jednoznačne definované právomoci prenesené na európsku úroveň (obchodná politika, zahraničná a obranná politika, imigračná a azylová politika, atď.). Zatiaľ čo v ostatných oblastiach, v ktorých neexistujú silné dôvody pre spoločný európsky postup, rozhodujú štáty autonómne.“

Podľa Roháča sa "realisticky v najbližších rokoch dočkáme malých zmien vo fungovaní - prioritami by malo byť posilnenie spoločnej správy financií eurozóny a tiež role EÚ ako silného zahraničnopolitického aktéra“.

Ekonóm sa vyjadril aj k posledným udalostiam na Slovensku. "Určite dvojnásobná vražda a kontakty ľudí z najvyšších poschodí politiky neostali nepovšimnuté a povesti Slovenska nepomohli. Na druhej strane, vzhľadom na to, čo sa dnes vo svete deje -- od Sýrie, cez Ruskom zorganizované útoky v Británii po Severnú Kóreu -- situácia na Slovensku nie je pre Washington prioritou. Očakávanie i medzi tými, ktorí v USA situáciu sledujú zblízka, je to, že slovenská spoločnosť politickú krízu kultivovaným spôsobom zvládne.“

Dalibor Roháč zo Slovenska odišiel pred 16 rokmi. Študoval ekonómiu na Karlovej univerzite v Prahe (Bc. a PhDr.), St. Anthony College Oxfordskej univerzity (M.Phil.), George Mason University (M.A.) a politickú ekonómiu na King's College v Londýne (doktorský titul). V Česku, USA a Spojenom kráľovstve v oblasti ekonómie v rôznych inštitúciách aj pracoval. Vo Washingtone pôsobí od roku 2013.

TASR

