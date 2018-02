Podrobnosti o útoku na Floride: Cruz zastrelil deti a šiel na obed

PARKLAND - Podrobnosti o stredajšom streleckom masakre na škole vo floridskom meste Parkland sa verejnosť dozvedela o deň neskôr, z opisov svedkov a správ policajných síl.

Po krviprelievaní sa podozrivý vydal k obchodnému domu Wal-Mart a kúpil si drink v reštaurácii Subway, potom išiel do McDonald's. Ilustračné foto Zdroj:AP

Páchateľ Nikolas Cruz (19) vyskočil z auta taxislužby Uber a kráčal smerom k budove číslo 12 strednej školy Marjory Stonemanovej Douglasovej. Niesol čierny vak a čierny ruksak. Muž nachádzajúci sa v priestoroch školy Cruza spozoroval a uvedomil si, že je to bývalý študent. Problémové dieťa. Muž vysielačkou informoval kolegu a do minúty počul výstrely, napísala v piatok tlačová agentúra AP.

Cielane a premyslene

Cruz mal na sebe gaštanovohnedú košeľu, čierne nohavice a čiernu čiapku. Muž, ktorého meno bolo v písomnej výpovedi pre šerifa začiernené, uviedol detektívom, že Cruz sa pohyboval "cielene", "premyslene".

Vkĺzol do budovy, vošiel na schodisko a vytiahol z vaku pušku, uviedli úrady. Strieľal do štyroch tried na prvom poschodí; potom sa tam vrátil a vypálil spŕšku nábojov do dvoch z týchto tried - následne vyšiel hore schodmi a strelil do jedinej obete na druhom poschodí. Bežal na tretie poschodie, kde podľa šerifovho úradu okresu Broward prešli tri minúty, kým pušku a ruksak odhodil na zem, utekal späť dolu schodmi a rýchlo sa zamiešal medzi študentov unikajúcich v panike preč.

Senátor za štát Florida Bill Galvano, ktorý si obzrel tretie poschodie, povedal, že podľa predpokladu úradov sa Cruz pokúšal strieľať z okien tretieho poschodia na študentov, keď vybiehali zo školy, ale okná sa neotvorili. Polícia Galvanovi povedala, že otvoriť okná nebolo také ťažké. "Vďaka Bohu, neotvoril ich," vyhlásil senátor.

Drink a McDonald's

Od chvíle, keď Cruz vošiel do budovy, do chvíle jeho odchodu prešlo len šesť minút. Počas tohto krátkeho času postrelil vyše dve desiatky študentov, 17 z nich smrteľne.

Po krviprelievaní sa podozrivý vydal k obchodnému domu Wal-Mart a kúpil si drink v reštaurácii Subway, potom išiel do McDonald's.

Približne o 40 minút, po odchode z McDonald's, ho policajt videl kráčať po ulici vo štvrti South Florida a chytil ho. Mladík mu nekládol žiaden odpor.

Obete

Medzi mŕtvymi obeťami je 37-ročný asistent futbalového trénera Aaron Feis, ktorého zasiahol náboj, keď vlastným telom chránil študentov pred guľkami. Futbalový tím vo štvrtok ráno na Twitteri napísal, že "zomrel hrdina" a "navždy bude v našich srdciach a spomienkach".

O život prišiel aj Joaquin Oliver, študent známy svojím ojedinelým vzhľadom, ktorý si kedysi prefarboval vlasy na blond s tigrími pruhmi; zomrela aj Alyssa Alhadeffová, nadšená futbalistka a študentka; a 35-ročný učiteľ zemepisu Scott Beigel, ktorý pomáhal študentom vstúpiť do zamknutej triedy, aby sa vyhli strelcovi, pritom však sám dostal zásah.

Stredajšia streľba bola 17. prípadom streľby na americkej škole tento rok. Medzi týmito 17 incidentmi bola aj jedna samovražda; pri dvoch incidentoch aktívni strelci zabili študentov; dvaja ľudia boli zabití v hádkach a traja utrpeli zranenia, ale prežili. Deväť účastníkov incidentov neutrpelo nijaké zranenia.

TASR

Diskusia