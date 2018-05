Nikaragujská armáda vyzvala na ukončenie násilia. Zahynulo už najmenej šesťdesiat ľudí

MANAGUA - Nikaragujská armáda vyzvala na ukončenie násilia, ktoré v krajine sprevádza protivládne protesty, informuje v pondelok agentúra AP.

Armáda zároveň vyjadrila solidaritu s rodinami obetí, ktoré prišli o život pri nepokojoch počas uplynulých týždňov. Ilustračné foto Zdroj:SITA/AP

Armáda zároveň vyjadrila solidaritu s rodinami obetí, ktoré prišli o život pri nepokojoch počas uplynulých týždňov. Demonštrácie pokračovali aj v nedeľu a rozšírili sa do najmenej ôsmich okresov stredoamerickej krajiny. Potýčky medzi políciou a polovojenskými jednotkami nikaragujskej vlády si podľa ľudskoprávnych aktivistov vyžiadali najmenej 60 mŕtvych.

Posledné dve obete hlásili zo soboty, píše AP. Nikaragujské ozbrojené sily v noci na pondelok vydali vyhlásenie, v ktorom vyzývajú ľudí na "zastavenie násilia" a zdôrazňujú, že dialóg je "jedinou cestou", ktorou sa dá vyhnúť nezvratným následkom pre krajinu.

Násilné demonštrácie v súvislosti so zmenami v systéme sociálneho zabezpečenia v krajine vypukli v apríli. Zmeny mali pomôcť problémami zaťaženému systému, a to kombináciou zníženia benefitov a zvýšenia daní. Nikaragujský prezident Daniel Ortega neskôr tieto zmeny zrušil. Protesty však vyústili do výziev na jeho odstúpenie.

TASR

Diskusia