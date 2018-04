Na hranicu USA s Mexikom sa majú postaviť tisíce vojakov. Ameriku budú chrániť, kým nevyrastie múr

HOUSTON - Americké štáty Arizona, Texas a Nové Mexiko sa v pondelok zaviazali, že vyšlú na hranicu s Mexikom zhruba 1 600 príslušníkov Národnej gardy. Reagujú tak na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa nasadiť v pohraničí ozbrojené sily v rámci boja proti pašovaniu drog a ilegálnemu prisťahovalectvu.

Trump chce na hranicu vyslať 2000 až 4000 vojakov. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Texaský guvernér Greg Abbott oznámil, že k 250 vojakom, ktorých nasadenie oznámili v piatok, vyšlú týždenne 300 príslušníkov Národnej gardy, až kým ich tam nebude najmenej tisíc. Arizonskí predstavitelia informovali, že v pondelok vyslali na hranicu 225 členov Národných gárd a v utorok nasadia ďalších 113. Podľa kancelárie guvernérky Nového Mexika Susany Martinez vyšlú počas tohto týždňa do pohraničia vyše 80 vojakov. Budú to prví príslušníci Národnej gardy z Nového Mexika, ktorí budú na hranici slúžiť. Dovedna by ich malo byť 250.

Kalifornia, na ktorej čele je, na rozdiel od spomínaných republikánmi vedených štátov, demokratický guvernér Jerry Brown, sa k vyslaniu príslušníkov Národnej gardy na americko-mexickú hranicu zatiaľ verejne nezaviazala.

Zločinci, narkotiká a zbrane

Guvernér Arizony Doug Ducey sa vyjadril, že misia skupiny vojakov, ktorých nasadia zo základne vo Phoenixe, "poskytne mužskú silu a zdroje na podporu federálnych, štátnych, okresných, kmeňových a miestnych agentúr presadzujúcich právo s cieľom zastaviť prúd zločincov, narkotík, zbraní a munície", ktoré pašujú do štátu. Texaský guvernér sa zase v rozhovore pre rádio KTSA v San Antoniu vyjadril, že Texas v nasledujúcich týždňoch výrazne podporí Trumpovu výzvu. Niektorí členovia Národnej gardy budú podľa jeho slov ozbrojení pre prípad, že by sa dostali do možného ohrozenia.

Len v sebaobrane

Minister obrany James Mattis v piatok vyhlásil, že Pentagon zo svojho rozpočtu do septembra zaplatí štyritisíc členov Národnej gardy Spojených štátov amerických. Podľa ministerstva sa vojaci "nedostanú do interakcie s migrantmi alebo inými zadržanými osobami bez Mattisovho súhlasu a budú konať len v prípade sebaobrany".

Vyhlášku o nasadení Národnej gardy na hraniciach podpísal Trump minulý týždeň. Ako uviedol, chcel by tam vyslať 2 000 až 4 000 jej príslušníkov. Podľa federálneho zákona ich budú kontrolovať guvernéri štátov, v ktorých sú nasadení. Trump sa už predtým vyjadril, že chce na hraniciach využiť ozbrojené sily dovtedy, kým postaví plánovaný múr.

SITA

