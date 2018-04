Maďarský premiér Viktor Orbán. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Viktor Orbán, maďarský premiér oddaný protiimigrantskému postoju, bol v nedeľu znovu zvolený po tom, ako jeho pravicová strana Fidezs získala superväčšinu v parlamente. Toto prenikavé víťazstvo pravdepodobne dovolí Orbánovej vláde pokračovať v úpadku demokracie," napísal v nedeľu večer denník Washington Post.

Noviny tiež uviedli, že hlasovanie bolo poľahky najdôležitejšie od pádu komunizmu a bolo vnímané ako obraz stavu demokracie a vlády práva v krajine, ktorá sa v uplynulých rokoch posúvala k autokracii, keďže Orbán schválil drastické zmeny ústavy, pokúsil sa rozobrať systém kontroly a vyváženia a umlčať kritikov, predovšetkým médiá.

"Výsledok – prichádzajúci vo voľbách s vysokou účasťou – potlačil všetky nádeje o existencii opozície v krajine, ktorá v podstate takmer desaťročie bola krajinou jednej strany," napísal Washington Post s tým, že voľby boli zdrvujúcou porážkou ľavicovej opozície snažiacej sa obmedziť Orbánovu moc.

Denník The New York Times napísal, že Orbán získal zásadnú väčšinu, kontrolu nad maďarskou ústavou a ďalej si môže pretvárať krajinu podľa svojej vôle. Orbán podľa novín transformuje bývalého člena sovietskeho bloku z vibrujúcej demokracie na poloautokratický štát pod kontrolou jednej politickej strany.

"Výsledok nie je neočakávaný, berúc do úvahy nejednotnosť opozície a nevyrovnané podmienky na hracom poli, na ktorom bola nútená súperiť," napísali noviny a dodali, že Orbánovo víťazstvo posilní podobných politikov v Európe, napríklad v Poľsku.

Autocratic Hungarian Prime Minister Orban expects to win third consecutive term, but opposition encouraged by high early turnout. https://t.co/9VZCyLkT7A