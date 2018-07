Kráľovná svadieb: Najdôležitejšia vec na svete je láska, hovorí ikona svadobného biznisu z Las Vegas

LAS VEGAS - Sobášila Brucea Willisa a Demi Moorovú, Franka Sinatru a Miu Farrowovú, Joan Collinsovú, Paula Newmana, Slasha, Michaela Jordana i Britney Spearsovú.

Vezmite sa kdekoľvek: V Las Vegas nájdete svadobnú kaplnku doslova na každom rohu. Zdroj:ANDREAS KUBATZKI

Za šesťdesiat rokov práce má Charlotte Richardsová na konte zhruba pol milióna zosobášených párov - nenadarmo ju volajú „svadobnou kráľovnou západu“. K úspechu a biznisu, ktorý sa točí okolo lásky, ju však pred šesťdesiatimi rokmi priviedlo trpké životné sklamanie.

Charlotte Richardsová, majiteľka známej svadobnej kaplnky A Little White Wedding Chapel, nachádzajúcej sa na hlavnom bulvári v Las Vegas, prichádza na dohodnuté stretnutie v tričku s nápisom Láska. Tá osemdesiattriročnej, stále peknej a udržiavanej dáme vyžaruje aj z veľkých modrých usmiatych očí. Sprievod jej robí spôsobne sa správajúci biely pudlík s ružovou mašľou vo „vlasoch“ a nalakovanými ružovými pazúrikmi.

„Veľmi rada sa fotí, špeciálne s nevestami. Mám ju štyri roky a meno jej dal jeden Francúz, producent. Volá sa Malé dievčatko, milujem ťa,“ hovorí Charlotte a krkolomne sa pokúša vysloviť meno v origináli. Kaplnka s vežičkou, ktorú vlastní už od konca 50. rokov, pôsobí ako zamrznutý biely domček uja Mrázika - obklopuje ju nízky biely plot so srdiečkovými ornamentmi, v noci ju osvetľujú „starožitné“ biele lampy. Pár metrov od hlavného vchodu sa nachádza „tunel lásky“, určený pre takzvané drive-thru svadby.

Charlotte ich považuje za svoj nápad - v roku 1991 ju údajne inšpiroval postihnutý pár, ktorý mal na vlastnom sobáši problémy dostať sa do priestorov kaplnky. Dnes z auta nevystupujú ani mnohí zdraví. Drive-thru svadby sú totiž pohodlné a rýchle. Sobášiaci sa vykloní z okienka a namiesto balíčka s hamburgerom vám dá „požehnanie“ a podá certifikát o uzavretí manželstva. Instantná päťminútovka na počkanie - aj taký môže byť sobáš v Las Vegas.

Zlomené srdce a zásah „zhora“

Charlotte Richardsová mala dvadsaťtri rokov, keď podnikla cestu, ktorá jej zmenila život. Niekedy začiatkom júna roku 1958 naložila v Kentucky do starého auta svoje tri maloleté deti a vydala sa naprieč Amerikou, aby sa v Las Vegas stretla s manželom, ktorý mal pracovať v jednom z tunajších kasín. Hľadala ho však márne, zľahla sa po ňom zem. „Celé dni a mesiace som ho nemohla nájsť, nevedela som, čo s ním je a čo mám robiť. Peniaze, ktoré mi poslal na cestu, sa mi rýchlo míňali a jedného dňa mi v ruke zostali len štyri centy,“ začína svoje rozprávanie majiteľka známej svadobnej kaplnky, v ktorej sobáši páry z celého sveta.

„V to osudné ráno, keď mi došli peniaze, ma na ulici zastavil muž. Každý deň ma totiž videl kráčať ulicou aj s mojimi chlapcami a bol zvedavý, prečo to robím. Preto, lebo hľadám svojho manžela, povedala som mu. On však evidentne nehľadá teba, odvetil mi. Tento muž mi ponúkol pomoc, povedal mi, že nám nájde miesto na bývanie, niekoho, kto sa postará o moje deti. A pre mňa nájde prácu.“

Charlotte je dnes presvedčená katolíčka - už dávno vraj prišla na to, že Boh ju požehnal ešte pred tým, ako vôbec zistila, že existuje. Zo dňa na deň sa jej totiž zmenil život. K lepšiemu. Neznámy muž splnil svoj sľub - postaral sa o miesto na bývanie, deťom našiel opatrovateľku a Charlotte prácu. Osud chcel, aby „odštartovala“ práve vo svadobnej kaplnke. Svoje nové poslanie si vraj okamžite zamilovala, časom získala licenciu a začala sama sobášiť.

