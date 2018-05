Imigranti dostali šancu žiť v USA po hurikáne Mitch v roku 1998. Teraz musia z krajiny odísť

WASHINGTON - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila v piatok ukončenie programu ochrany pre desaťtisíce Hondurasanov žijúcich v Spojených štátoch, informovala agentúra DPA.

Rozhodnutie sa týka viac ako 50.000 honduraských imigrantov, ktorí dostali možnosť žiť a pracovať v USA po tom, čo hurikán Mitch spustošil v roku 1998 ich krajinu. Tí majú teraz 20 mesiacov na to, aby opustili Spojené štáty.

Ministerka vnútornej bezpečnosti USA Kirstjen M. Nielsenová skonštatovala, že k rozhodnutiu o ukončení dočasného programu ochrany pre Hondurasanov došlo po prehodnotení situácie v ich domovskej krajine. "Od roku 1999 sa podmienky v hurikánom postihnutom Hondurase výrazne zlepšili," uviedlo ministerstvo vnútornej bezpečnosti vo svojom vyhlásení. Dodalo, že od posledného preskúmania situácie v októbri 2016 urobil Honduras "výrazný pokrok v obnove krajiny po hurikáne".

Na základe týchto zistení Nielsenová rozhodla, že narušenie životných podmienok v hurikánom postihnutom Hondurase "kleslo do takej miery, že by už nemalo byť považované za závažné". Hondurasania, ktorí neopustia USA do 5. januára 2020, budú z krajiny deportovaní.

TASR

