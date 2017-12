Americké médiá píšu, že by sa luxusná limuzína mohla na dražbe predať za niekoľko miliónov dolárov. Ilustračné foto

Svet poznal spomínanú limuzínu aj pod názvom "Super mercedes". Bol symbolom propagandy Tretej ríše a jeden z najhorších diktátorov 20. storočia sa v ňom vozil počas slávností a vojenských prehliadok. Aukcia limuzíny, ktorá je naplánovaná na 17. januára, sa bude konať v meste Scottsdale v americkom štáte Arizona.

Hitler sa v unikátnom mercedese, z ktorého boli vyrobené len štyri exempláre, predviedol napríklad v roku 1940 v Berlíne pri príležitosti osláv kapitulácie Francúzska. Vozidlo s poznávacou značkou 1A 148 461 si údajne vyskúšal aj taliansky fašistický vodca Benito Mussolini.

