Havaj zasiahli ďalšie zemetrasenia. Úrady nariadili evakuáciu obyvateľstva

WASHINGTON - Tri nové zemetrasenia hlásili v piatok miestneho času z ostrova Havaj, kde úrady Spojených štátov už predtým nariadili v súvislosti s erupciou sopky Kilauea povinnú evakuáciu obyvateľstva. Píše o tom agentúra DPA.

Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 zaznamenala americká geologická služba USGS len 90 minút po zemetrasení magnitúdy 6,9, ktoré zase nasledovalo iba hodinu po otrasoch zeme s magnitúdou 5,4. Zdroj:TASR/AP

Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 zaznamenala americká geologická služba USGS len 90 minút po zemetrasení magnitúdy 6,9, ktoré zase nasledovalo iba hodinu po otrasoch zeme s magnitúdou 5,4.

Posledné z týchto troch zemetrasení zasiahlo Havaj v piatok popoludní o 14.37 h (sobota 02.37 h SELČ), predošlé dve nastali v ten istý deň okolo poludnia havajsko-aleutského času (HST), teda zhruba okolo polnoci z piatka na sobotu SELČ.

Otrasy zemského povrchu s magnitúdou 5,0 a desiatky následných dotrasov zažili obyvatelia tichomorského ostrova Havaj, patriaceho Spojeným štátom, aj v priebehu štvrtka.

Vtedy začala do obývaných oblastí chrliť lávu sopka Kilauea a tamojší guvernér vyhlásil stav núdze. Prúdy sopečnej lávy vytryskovali až do výšky 46 metrov a žeravá magma pomaly stekala do vzdialenosti desiatok metrov, opísala agentúra AP.

