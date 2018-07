Haitský premiér odstúpil. Rozhodol sa tak po protestoch proti zvyšovaniu cien paliva

BRATISLAVA - Haitský premiér Jack Guy Lafontant rezignoval na svoju funkciu. Stalo sa tak po dňoch násilných protestov proti zvyšovaniu cien paliva, pre ktoré politik čelil výzvam na hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente. V príhovore dolnej komore Kongresu v hlavnom meste Port-au-Prince Lafontant oznámil, že prezident Jovenel Mo?se prijal jeho rezignáciu.

Haitský premiér Jack Guy Lafontant rezignoval na svoju funkciu. Zdroj:SITA/AP

SITA

Nepokoje začali po tom, čo vláda odhalila návrh na zrušenie dotácií na palivo. Tie by zvýšili ceny benzínu o 38 percent, nafty o 47 percent a kerozínu o 51 percent. To však podnietilo Haiťanov, aby vyšli do ulíc, pričom vyrabovali desiatky obchodov a iných podnikov. Najmenej štyria ľudia zomreli, píše spravodajský portál BBC.