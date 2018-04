Budúceho prezidenta poznajú Kubánci aj ako dlhovlasého fanúšika The Beatles. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Na tohtotýždňovom zasadnutí kubánskeho parlamentu Raúl podľa dávnejšie zverejnených informácií ponúkne svoju prezidentskú funkciu a následne do nej bude zvolený 57-ročný politik Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, skrátene Miguel Díaz-Canel, ktorý je od roku 2013 prvým viceprezidentom Kuby.

Ako píše agentúra Associated Press, Díaz-Canel má síce honosne znejúcu funkciu v štátnom aparáte, v skutočnosti ho však väčšina Kubáncov až doteraz takmer neregistrovala a považovala ho len za jedného z plejády nudných radových politikov Komunistickej strany Kuby.

Iný obrázok o ňom však ponúkajú obyvatelia jeho rodného mesta Santa Clara v centrálnej časti Kuby, ktorí ho poznajú ako dlhovlasého fanúšika The Beatles a neskôr lokálneho politika, ktorý sa snažil byť na rozdiel od väčšiny straníckych aparátčikov naozaj blízko k ľuďom a jeho dom bol 24 hodín denne prístupný návštevám občanov.

Podľa svetových médií nie je jasné, nakoľko bude môcť budúci kubánsky prezident viesť krajinu podľa svojich zámerov a nakoľko bude len nastrčenou postavičkou, ktorá sa bude riadiť príkazmi Raúla Castra. Ten zostane naďalej, aj po tohtotýždňovom zasadnutí Národného zhromaždenia, na poste predsedu Komunistickej strany Kuby, čo je podľa niektorých pozorovateľov v skutočnosti pozícia ešte mocnejšia ako funkcia prezidenta.

