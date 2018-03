Zástupca hasičov uviedol, že potápačom trvalo nejaký čas, kým vyslobodili z prevrátenej helikoptéry pasažierov, ktorí v nej boli pevne pripútaní. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Šiestemu na palube, pilotovi, sa podľa polície podarilo vyviaznuť a zachránil ho remorkér, ktorý sa plavil okolo.

Breaking: Video shows the moment a helicopter crashed into the East River in New York City. Reports indicate that people are trapped in the water. pic.twitter.com/lQjDx9h95g