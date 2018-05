Prezident USA Donald Trump a vodca KĽDR Kim Čong-un. Archívne foto Zdroj:Twitter.com/CNN

"Veľmi očakávané stretnutie medzi Kim Čong-unom a mnou sa bude konať v Singapure 12. júna. Obaja sa pousilujeme, aby to bola skutočne výnimočná chvíľa pre svetový mier," uviedol šéf Bieleho domu.

Vyjadril sa tak niekoľko hodín po tom, ako sa do vlasti vrátili zo Severnej Kórey traja Američania, ktorých táto komunistická krajina väznila. Ich prepustenie odstránilo podľa agentúry Jonhap poslednú prekážku pre nadchádzajúci summit, ktorý bude vôbec prvým stretnutím úradujúcich najvyšších predstaviteľov oboch krajín.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!