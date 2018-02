Ilustračné foto. Zdroj:Shutterstock.com

Televízie nesmú počas detských relácií vysielať reklamy na nezdravé jedlo. Na obaloch sladkých potravín zase nesmú byť obrázky. Na sladké nápoje ako Coca-Cola je uvalená 18-percenntá daň. V školách je zakázaný predaj zmrzliny či čipsov. Všetky tieto obmedzenia platia v Čile, kde v posledných rokoch prijali zrejme najprísnejšie zákony proti nezdravej strave na svete.

Poličky supermarketov tam vyzerajú inak, než je zvykom v Európe. Z obalov čokolád a sladkostí zmizli farebné postavičky s vysmiatymi tvárami. Aj na krabiciach s cereáliami Nesquik chýba známy zajac lákajúci malých zákazníkov na raňajky prezentované ako zdravé. Navyše, na takýchto obaloch musia byť čierne varovné tabuľky s upozornením, že ponúkaný výrobok obsahuje príliš veľa cukru, soli alebo kalórií.

Cereal boxes show how the #foodindustry is contesting Chilean labelling. 30g serves seems just as unrealistic as 100g, IMO.#sugar #nutrition #NCDs #CDoH



From: In Sweeping War on Obesity, Chile Slays Tony the Tiger https://t.co/LCTvMXt0Nk pic.twitter.com/W1rQVMJp15