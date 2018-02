Republikánsky senátor zastupuje tisíce Venezuelčanov, ktorí sa presťahovali na Floridu. Archívne foto Zdroj:profimedia.sk

Ako v piatok informovala agentúra AP, floridský senátor na Twitteri napísal, že svet by venezuelské ozbrojené sily podporil, ak by zosadili tamojšieho lídra, ktorého nazval "diktátor".

The world would support the Armed Forces in #Venezuela if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator

“whenever any form of govt becomes destructive..it is the right of the people to alter or to abolish it” Am. Dec of Independence #Venezuela