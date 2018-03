Americký ekonóm kritizuje Trumpa: Navrhované clá sú hlúpe

NEW YORK - Clá na dovoz ocele a hliníka navrhované americkým prezidentom Donaldom Trumpom sú "skutočne hlúpe", povedal v piatok (2. 3.) pre CNBC renomovaný ekonóm Adam Posen.

Clá, ktoré Trump ohlásil vo štvrtok (1. 3.) kritizovali obe strany politického spektra v USA rovnako ako medzinárodná komunita. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Clá, ktoré Trump ohlásil vo štvrtok (1. 3.) kritizovali obe strany politického spektra v USA rovnako ako medzinárodná komunita. "To je len skutočne hlúpe," uviedol Posen, ktorý je šéfom think tanku Peterson Institute for International Economics. "Toto je od základu nekompetentné, skorumpované alebo zavádzajúce."

Posen, ktorý v polovici 90. rokov minulého storočia pôsobil v newyorskom Fede, je aktuálne členom panelu ekonomických poradcov výboru Kongresu pre rozpočet (CBO).

"Oceľ má len malý podiel na hrubom domácom produkte (HDP) USA, a preto je to také šialené. Prevrátime celý náš obchodný systém pre odvetvie s celkovo 80.000 pracovnými miestami," argumentoval Posen. Podľa údajov z roku 2015 oceliarstvo prispelo k HDP Spojených štátov 36 miliardami USD (29,24 miliardy eur). Na porovnanie odvetvia, ktoré spotrebúvajú oceľ a ktorým clá zvýšia náklady, zamestnávajú 6,5 milióna Američanov a k HDP prispeli 1 biliónom USD.

Trump, ktorý v rámci volebnej kampane sľuboval oživenie odvetví nachádzajúcich sa v kríze, tvrdí, že clá ochránia pracovné miesta. Spojené štáty dovážajú 30 % spotreby svojej ocele. Krajina bola kedysi baštou oceliarstva. Od 70. rokov minulého storočia však odvetvie z dôvodu globalizácie obchodu a automatizácie stratilo státisíce pracovných miest.

Kritici navrhovaných ciel, medzi ktorými sú údajne napríklad aj hlavný Trumpov ekonomický poradca Gary Cohn i šéf Rady ekonomických poradcov Kevin Hassett, varujú, že toto protekcionistické opatrenie v dlhodobom horizonte len poškodí ekonomiku USA.

"Nastal čas, aby sme prestali predstierať, že to má vôbec nejaký zmysel," uviedol Posen. "Je to len to tom, rozdať dary určitým americkým výrobcom ocele a hliníka. Z pohľadu národnej bezpečnosti to je nezmysel, pretože to zasiahne našich vojenských spojencov, ako sú západná Európa, Južná Kórea a Japonsko, a nedotkne sa to priamo Číny. Je to zdanenie spotrebiteľov."

Posen upozornil, že Čína nepatrí ani medzi piatich najväčších vývozcov ocele do USA, tými sú Kanada, Brazília, Južná Kórea, Mexiko a Rusko.

Premisou rozhodnutia sú práve dôvody týkajúce sa národnej bezpečnosti. Biely dom tvrdí, že závislosť od zahraničnej ocele môže byť rizikom pre americký vojenský priemysel. Avšak aj minister obrany James Mattis vyhlásil, že Pentagon "sa stále obáva negatívneho vplyvu na našich kľúčových spojencov".

"Najhoršie je, že oni si myslia, že to vystraší Číňanov," uviedol Posen. "To nevystraší nikoho. To vystraší trhy, ale nevystraší to čínsku vládu, možno to povedie k odvetným opatreniam. A vtedy sa to vydá zlým smerom."

Investičná banka Goldman Sachs v piatok uviedla, že clá "zrejme povedú k eskalácii obchodných napätí", keďže sa dotknú mnohých krajín, vrátane spojencov USA. J.P. Morgan očakáva zvýšenie makroekonomických rizík, ak to vyvolá odvetné opatrenia.

Japonská finančná skupina MUFG označila záležitosť "za veľmi dôležitú pre finančné trhy" a varovala, že "ak sa objavia signály globálnej eskalácie opatrení v oblasti obchodných ciel, spôsobí to dramatické zhoršenie aktuálne optimistických vyhliadok rastu globálnej ekonomiky".

TASR

Diskusia