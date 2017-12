Americkí vyšetrovatelia dospeli k záveru: Tragický požiar v Bronxe zapríčinilo dieťa hrajúce sa so sporákom

NEW YORK - Americkí vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar v obytnej budove v newyorskom Bronxe, pri ktorom prišlo o život 12 ľudí, zapríčinilo dieťa hrajúce sa s horákmi na sporáku. Informoval o tom v piatok newyorský starosta Bill de Blasio.

Americkí vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar v obytnej budove v newyorskom Bronxe, pri ktorom prišlo o život 12 ľudí. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Uviedol, že štyria ľudia po štvrtkovom požiari v obytnom dome bojujú o život. Podľa newyorského hasičského oddelenia sú medzi obeťami dievčatá vo veku jeden, dva a sedem rokov a chlapec, ktorého vek neuviedli.

Niektorým obyvateľom obytného domu sa podarilo uniknúť, ale plamene sa šírili tak rýchlo, že mnohí nestihli ani vyjsť zo svojich bytov. V päťposchodovej obytnej budove sa nachádzalo vyše 20 bytov, pričom požiar sa začal šíriť z prvého poschodia.

Predstaviteľ hasičov Daniel Nigro označil požiar s ohľadom na vysoký počet úmrtí za "historický svojou závažnosťou".

Budova bola postavená pred viac než sto rokmi, uviedol denník New York Times. Obyvateľov z nej evakuovali do neďalekej školy. New York aktuálne zasiahla vlna chladného počasia.

TASR

