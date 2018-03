Aerolínie mali prepraviť psa do Kansas City. Poslali ho do Japonska

WICHITA - Americké aerolínie United Airlines museli v uplynulých dňoch riešiť kuriózny prípad, keď v utorok nedopatrením poslali do Japonska psa, ktorého mali prepraviť do Kansas City.

Americké aerolínie United Airlines museli v uplynulých dňoch riešiť kuriózny prípad, keď v utorok nedopatrením poslali do Japonska psa, ktorého mali prepraviť do Kansas City. Ilustračné foto Zdroj:profimedia.sk

Nemecký ovčiak Irgo cestoval so svojou majiteľkou Karen Swindle a jej deťmi z Oregonu. Tá si ho v Kansas City v štáte Missouri, kde prestupovali na spoj do Wichity v štáte Kansas, prišla vyzdvihnúť, no namiesto jej zvieracieho miláčika jej dali nemeckú dogu.

Podľa stanoviska spoločnosti psov vymenili počas medzizastávky v Denveri. Irga po niekoľkodňovom neplánovanom cestovaní vrátili jeho majiteľke vo štvrtok v noci.

Swindle sa zatiaľ nerozhodla, či voči spoločnosti podnikne právne kroky. Ako uviedla, oceňuje, ako sa United Airlines snažili pri navrátení Irga. Pes sa podľa jej slov zdá zdravý a šťastný, že je naspäť doma.

SITA

Diskusia