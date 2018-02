V Keni už dosahuje miera obezity takmer desať percent. Zdroj:Shutterstock.com

Približne desatina obyvateľov planéty Zem, teda viac ako 800 miliónov ľudí, podľa OSN stále trpí chronickým nedostatkom jedla. Po viac ako desiatich rokoch poklesu a stabilizácie hladovania vo svete sa situácia v roku 2016 dokonca zhoršila pre vojnové konflikty a klimatické zmeny. Najviac hladujúcich žije v Ázii, ale v pomere s celkovým počtom obyvateľom je na tom najhoršie Afrika. Tam trpí hladom podľa OSN pätina populácie, vo východnej Afrike dokonca tretina. Z pohľadu krajín je situácia kritická najmä v Južnom Sudáne, Nigérii, Jemene či Somálsku, informoval web denik.cz.

Vo svete zároveň globálne narastá obezita, ktorá zasahuje podľa OSN 641 miliónov ľudí, celkom trinásť percent dospelej svetovej populácie. Tá sa však paradoxne stala problémom už aj v Afrike, najmä v jej najrozvinutejších krajinách.

Mnohí Afričania jedia viac nezdravých, priemyselne spracovávaných potravín, z ktorých sa veľká časť dováža. Tiež sa začínajú menej hýbať, pretože milióny ľudí opúšťajú aktívnejší farmársky štýl života a zvyšuje sa ich koncentrácia v mestách. Okrem toho, automobily sú už aj v Afrike cenovo dostupnejšie a masovo sa dovážajú hlavne motocykle, takže stále menej Afričanov sa do práce prepravuje po vlastných nohách.

Tieto trendy sa prejavujú v štatistikách viacerých afrických krajín: V Burkine Faso vzrástol počet obéznych dospelých obyvateľov za posledných 36 rokov o takmer 1400 percent. V Ghane, Togu, Etiópii a Benine poskočil o viac ako 500 percent. V Keni už dosahuje miera obezity takmer desať percent. To je síce stále výrazne menej ako v krajinách, ktoré si prešli priemyselnou revolúciou, ako sú Spojené štáty, kde je obézna viac než tretina dospelých, v Keni však tento podiel prudko rastie a od roku 1990 sa viac ako zdvojnásobil.

Pre africké krajiny môže byť obezita ešte väčším problémom minimálne z dvoch dôvodov. Veľa ľudí tam v mladosti trpelo nedostatočným prísunom živín, a tak je väčšie riziko, že pri dostatku jedla im pribúdajú nadbytočné kilogramy.

Egypt and Ghana experienced a significant increase in obesity—up to 39% in Egypt and 22% in Ghana.



