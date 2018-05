Misia Keňa: Ako sa vzdelávajú na diaľku adoptované deti?

BRATISLAVA - Čierny kontinent sa spája najmä s nafúknutými bruškami hladných detí, obrovskou chudobou a nevzdelanosťou, ale slovenskí dobrovoľníci to tak strašidelne nevidia. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala MONIKA MIKULCOVÁ.

Afrika neznamená len hlad: Európanom sa najčastejšie spája s nafúknutými bruškami podvyživených detí, ale to je len jedna strana mince. Zdroj:MAROŠ MATOUŠEK

Afrika má 54 krajín a každá z nich je iná. „Afričania nie sú všetci utečenci, nemajú HIV/AIDS, nie sú podvyživení a netúžia všetci dostať sa do Európy,“ tvrdí Daria Kimuli, slovenská dobrovoľníčka, ktorá je deviaty rok na misii v Keni.

„Bolo by fajn odbúrať tieto predsudky a vnímať ich v prvom rade ako seberovných ľudí. Nie je to krajina, kde je len autobus a zvieratá. Mnoho ľudí si myslí, že žijeme na africkej savane, Keňania sú poobliekaní v tradičnom a behajú s oštepmi. Nie je to tak - sú tu univerzity, na ktorých študujú tisíce študentov, diaľnice sa stavajú podstatne rýchlejšie ako na Slovensku,“ vymenúva.

Záchrancovia

„Na zelenej lúke v Keni postavila základnú školu a dnes ju navštevuje takmer 350 detí. Deti tu bývajú, stravujú sa, dostávajú kvalitné vzdelanie. Obrovská vďaka patrí profesorovi Vladimírovi Krčmérymu a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, ktorá má nad školou patronát,“ napísal vo svojom facebookovom statuse na adresu Darie Kimuli po svojej vlaňajšej návšteve prezident Andrej Kiska.

Áno, Daria v Keni zanecháva nezmazateľnú stopu. Na začiatku však celkom nevedela, do čoho ide. Mala skúsenosť s manažmentom a riadením detských centier, ale práca v Keni je oveľa väčší a komplexnejší projekt. S ďalšími dobrovoľníkmi pôsobí v dedine Joska v kraji Machakos, kde riadi Základnú internátnu školu svätého Filipa Neriho. Poskytujú komplexné vzdelanie deťom marginalizovaných skupín a zo znevýhodneného rodinného a sociálneho prostredia.

„Predovšetkým bývalým deťom ulice, deťom z detských domovov, sirotám, polosirotám a od mája do programu začleňujeme aj deti s telesným postihnutím a albinizmom. Na základnej škole budeme mať všetky kategórie marginalizovaných detí v Keni. Všetky sú integrované a vyrastajú po boku s bežnými deťmi z priemerných a nadpriemerných rodín,“ vysvetľuje mladá Slovenka, ktorá našla svoj osud v Keni pár dní po promócii. Odvtedy je na čiernom kontinente predĺženou rukou profesora Vladimíra Krčméryho. Pre chudobných v Afrike začal pracovať ešte ako dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Spolu s dvoma lekármi otvorili prvý projekt v africkej Keni.

