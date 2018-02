Migranti museli pri Jemene skočiť do mora. Utečenci sú nezvestní

SANÁ - Dvadsaťpäť etiópskych migrantov je nezvestných po tom, čo boli nútení skočiť z člnov do mora pri pobreží Jemenu, zmietajúceho sa vo vojne. Informovala o tom v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Prípad len zdôrazňuje nebezpečnosť frekventovanej migračnej trasy vedúcej z Afrického rohu do bohatých krajín Perzského zálivu, napísala tlačová agentúra AP.

Z východoafrického regiónu Africký roh sa pokúšalo na člnoch doplávať do Jemenu okolo 87.000 ľudí. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Riaditeľ pre operácie a núdzové situácie Muhammad Abdiker uviedol na Twitteri, že ľudia v posledných štyroch člnoch boli vo štvrtok nútení plávať na breh, keď sa počas plavby zo Somálska priblížili k brehom jemenskej provincie Šabwa. Nenašli sa žiadne telá.

Na člnoch bolo celkovo približne 600 etiópskych migrantov, mužov aj žien, dodal hovorca IOM Joel Millman. To je nezvyčajne veľký počet migrantov, ktorí naraz dorazili k provincii Šabwa.

Údaje IOM-u, agentúry OSN, ukazujú, že v roku 2017 sa pokúšalo na člnoch doplávať z východoafrického regiónu Africký roh do Jemenu okolo 87.000 ľudí.

Agentúry OSN sa snažia odradiť migrantov z krajín ako Etiópia a Somálsko od tejto nebezpečnej plavby. Avšak napriek tomu sa mnoho migrantov na plavbu vydá a utopí - ich cieľom je dostať sa do bohatých krajín Perzského zálivu za Jemenom, v nádeji, že získajú prácu. Situáciu sťažuje aj to, že neexistuje žiaden centrálny úrad, ktorý by migrantom bránil cestovať cez chudobný Jemen, kde vyčíňa vojna už od začiatku roka 2015.

Minulý mesiac sa pri pobreží Jemenu prevrátil čln a zahynulo najmenej 30 Afričanov. IOM pripisuje vinu "bezohľadným pašerákom", ktorí sa pokúšajú "vylákať" od migrantov "čo najviac peňazí". Tí, ktorí prežili, hlásili streľbu, keď sa čln prevrátil.

Agentúry OSN vyjadrili obvinenie, že utečenci a migranti podstupujú práve pre zdĺhavý jemenský konflikt riziko, že budú porušené ich ľudské práva a že sa stanú obeťami svojvoľného zatýkania, zadržania, ilegálneho obchodovania a deportácie.

TASR

Diskusia