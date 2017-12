Zmeniť rad v obchode sa nevypláca. Akými zákonmi sa riadi čakanie?

BRATISLAVA/CAMBRIDGE – Určite to poznáte. Akonáhle pri čakaní zmeníte rad v obchode, v ktorom čakáte, ten pôvodný sa okamžite zrýchli. Naozaj platia takéto pravidlá? Overili to psychológovia a ekonómovia z Harvardu.

Rad počas čakania na zaplatenie v obchode je pre ekonómov veľmi zaujímavé prostredie. Ilustračné foto Zdroj:AP/TASR

Asi sa nenájde nikto, kto by mal rád čakanie v radoch či už v hypermarketoch, na pošte, či kdekoľvek inde. A najmä „Murphyho zákony“, ktorými sa čakanie v radách akoby riadi. Informovali o tom na webe ceskatelevize.cz.

Rad počas čakania na zaplatenie v obchode je pre ekonómov veľmi zaujímavé prostredie. Ide totiž o izolovanú, pomerne ľahko opísateľnú situáciu, kde sa ľudia riadia jednoduchými ekonomickými zákonmi o výhodnosti, zisku a akceptovateľnej miere rizika.

Na nákupný rad zamerali svoju pozornosť aj vedci zo slávnej Harvard Business School. Popísali, že pod najväčším psychologickým tlakom sú ľudia, ktorí stoja v rade úplne vzadu a za ktorých sa dlho nikto nepostaví. Práve oni robia najrýchlejšie rozhodnutia, ktoré potom aj naviac ľutujú – štyrikrát častejšie opustia svoje miesto, ako ktokoľvek iný v rade a dvakrát častejšie prejdú do iného radu. A to aj napriek tomu, že nakoniec čakajú dlhšiu dobu.

„Je to trochu šialené, pretože počet osôb v rade za vami absolútne nemá dopad na to, ako dlho budete čakať – ale aj napriek tomu to ovplyvňuje naše správanie sa,“ popísal pre denník Guardian Rvan Buell, vedúci výskumu.

Zmena miesta sa neoplatí

„Ak sme v rade na poslednom mieste, sme skoro o 20 percent menej spokojný, ako keď niekto stojí za nami,“ vyplýva to podľa experta z výsledkov výskumu.

Podľa Buella ide o zaujímavú ukážku pravidla, ktoré platí v ekonomike aj v iných situáciách. Napríklad, pokiaľ dostávame menej peňazí ako ostatní alebo sme sa ocitli na sociálnom dne. Zatiaľ čo je v takýchto situáciách zložité posúdiť, kto je naozaj posledný, pri rade v obchode je to ľahko rozpoznateľné.

Z experimentu, ktorý pomerne reálne zodpovedal situácii v rade v obchode pri pokladni vyšlo, že zmena radu, sa naozaj neoplatí. Pokiaľ ľudia zmenili rad za iný, čakali v priemere o desať percent dlhšie, ako keby ho nevymenili. Existujú dokonca ľudia, ktorí zmenia svoj rad niekoľkokrát. Tí skončili úplne najhoršie, čakali v priemere o 67 percent dlhšie, ako keby sa ani nepohli.

„Keď sa zaraďujeme do radu, robíme väčšinou tú najracionálnejšiu voľbu, aká existuje. Vyberáme si totiž ten najkratší. Ale keď vidíme, že vedľajší rad sa pohybuje rýchlejšie, robíme už toto rozhodnutie s nedostatkom informácií a dosť často sa nám naše rozhodnutie neoplatí, popísal Buell.

Ako však s touto situáciou bojovať? „Snažte sa pri tomto rozhodovaní oddeliť informácie o rýchlosti radu od toho, že sa pocitovo necítite dobre, že stojíte v rade ako posledný,“ navrhuje vedec ľuďom.

Ďalšou taktikou môže byť začať rozhovor s osobou pred vami – alebo, a to najjednoduchšie čo môžeme spraviť, neotáčať sa za seba a nekontrolovať, čo sa deje za našim chrbtom.

Tento výskum môže mať aj praktický dopad na obchodné reťazce. Podľa Buella totiž obchody sústredia svoju pozornosť na osoby, ktoré stoja priamo pri pokladni, a to aj napriek tomu, že by sa mali zameriavať skôr na ľudí, ktorí čakajú ako poslední.

