Začína sa filmový festival v Cannes. Slovensko je na ňom zastúpené aj filmom Dubček

BRATISLAVA - V Cannes sa v utorok začína známy filmový festival. Na jeho filmovom trhu Marché du Film bude mať Slovensko po 15. raz svoje zastúpenie v spoločnom pavilóne s Českom. Na filmovom trhu sa odprezentujú aj tri slovenské nové alebo pripravované filmy. Slovenským reprezentantom v networkingovom programe Producers on the Move je tento rok producent Peter Badač. V poradí 71. ročník festivalu potrvá do 19. mája.

V Cannes sa predstaví aj najnovší film Martina Šulíka Tlmočník, a to na trhovej projekcii, kde si ho budú môcť pozrieť filmoví profesionáli z radov zástupcov filmových festivalov, sales agentov i distribútorov. Zdroj:TASR/AP

Po minuloročnom uvedení dvoch slovenských filmov Out režiséra Györgya Kristófa a Atlantída, 2003 Michala Blaška v hlavnom programe MFF Cannes je slovenská účasť tento rok skromnejšia. "Napriek tomu sa na filmovom trhu predstavia tri snímky, ktoré v medzinárodnom filmovom prostredí už zarezonovali alebo si vo fáze prípravy aj vďaka programom a platformám z canneského filmového trhu do neho otvárajú priamo cestu," uviedla Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Na podujatí Doc Alliance Goes to Cannes sa odprezentuje deväť pripravovaných projektov nominovaných vybranými festivalmi. Slovensko je v ňom zastúpené novým dokumentom Dubček: Všichni lidé budou bratři o československom politikovi Alexandrovi Dubčekovi, ktorý vo vlastnej produkčnej spoločnosti atelier.doc pripravuje Robert Kirchhoff. Na platforme New Horizons' Polish Days Goes to Cannes sa predstaví pripravovaný koprodukčný film Pardon režiséra Jana Jakuba Kolskeho z obdobia povojnového Poľska. Slovenským koprodukčným partnerom projektu je Marek Urban zo spoločnosti sentimentalfilm, ktorý producentsky stál aj za filmom Out, minuloročným účastníkom canneského festivalu.

V networkingovom programe Producers on the Move zameranom na prezentáciu vybraných perspektívnych producentov z členských krajín organizácie European Film Promotion bude Slovensko reprezentovať Peter Badač (BFILM). Do výberu 20 sľubných európskych producentov sa dostal vďaka nominácii SFÚ, ktorý je oficiálnym zástupcom SR v tejto organizácii.

Badač je absolventom produkcie pražskej FAMU. K jeho najúspešnejším projektom patria krátky animovaný film Pandy (réžia Matúš Vizár), hraný debut Terezy Nvotovej Špina či koprodukčný film Sloboda (réžia Jan Speckenbach). V predchádzajúcich rokoch nás v programe Producers on the Move zastupovali Katarína Krnáčová, Marek Urban, Mátyás Prikler, Mira Fornay, Michal Kollár, Silvia Panáková, Marko Škop, Peter Kerekes a Marek Veselický.

TASR

