Vedci objavili v Iraku zvyšky sumerského prístavu. Môže odhaliť tisíce rokov skryté tajomstvá

Základňa odkrytého prístaviska s dĺžkou 130 metrov a šírkou 40 metrov má kapacitu deviatich olympijských bazénov. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Sumeri sa usadili v Mezopotámii, ležiacej prevažne na území dnešného Iraku, pred viac než 6000 rokmi. V tejto "kolíske civilizácií" vynašli písmo, koleso, pluh, zavlažovanie, rozdelenie dňa na 24 hodín alebo prvé mestské štáty.

Šéfovia vedeckej expedície, Licia Romanová a Franco D'Agostino z univerzity La Sapienza v Ríme, uviedli, že v púštnej lokalite približne sedem kilometrov južne od mesta Násirija objavili zvyšky jedného z prístavov starovekých Sumerov.

"Je to najstarší prístav, aký bol dosiaľ v Iraku odkrytý, keďže jediné zvyšky prístavu, ktoré sa skúmali, ležia v neďalekom sumerskom centre Ur, sú však o 2000 rokov mladšie," uviedli vedci vo vyhlásení.

Základňa odkrytého prístaviska s dĺžkou 130 metrov a šírkou 40 metrov má kapacitu deviatich olympijských bazénov a mohla slúžiť aj ako gigantický rezervoár na vodu alebo ako bezpečnostná nádrž pri povodniach.

‘A glimpse of ancient Ur around 4000 years ago, when it was the largest city in the world, Iraq. ➖

Wiki:

“Ur was an important Sumerian city-state in ancient Mesopotamia, located at the site of modern Tell el-Muqayyar in south Iraq's Dhi Qar Governora… https://t.co/k0d0twqgRJ pic.twitter.com/cOjwEOD4ne