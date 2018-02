Uznávaný karikaturista: Svetová situácia je hrozná, jedna kresba denne mi nestačí

BRATISLAVA / PRAHA - Jeho kreslené vtipy poznajú čitatelia magazínov a novín ako sú Der Spiegel, Washington Post alebo Playboy.

Kamensky v kresbách nekompromisne zachytáva svetové udalosti i osobnosti. Zdroj:Facebook / humorkamensky

Karikaturista a ilustrátor Marian Kamensky kreslí od dvanástich rokov. Narodil sa v Levoči, no v osemdesiatych rokoch minulého storočia odišiel z Československa najskôr do Mníchova, a potom do Hamburgu, kde vyštudoval literatúru. Neskôr sa vrátil žiť na Slovensko, no a napokon zakotvil vo Viedni.

V Československu jeho satire režim neprial, ale v Nemecku začal jeho kresby uverejňovať už po roku prestížny magazín Die Zeit.

Kamensky v kresbách nekompromisne zachytáva svetové udalosti i osobnosti. Medzi najčastejšie objekty jeho výsmechu patrí americký prezident Donald Trump: "Je pravda, že ho nemám veľmi rád," priznáva karikaturista. "Niekedy je mi ho až ľúto, pretože postihnutým alebo chorým ľuďom by sme sa smiať nemali," dodal pre Český rozhlas.

Ráno, keď číta denníky a hľadá inšpiráciu k novej kresbe, často si dáva predsavzatie, že tentoraz jeho objektom nebude Donald Trump. "Potom ale začnem čítať prvý článok a ani ho nedočítam a už mám nutkanie ako nejaký závislák: Teraz si musím dať Trumpa," smeje sa.

Táto potreba je podľa Kamenskeho kľúčová. Umenie podľa neho nie je o talente, ale o tom, keď človek cíti nutkanie niečo vytvoriť a nemôže si pomôcť. "Svetová situácia je teraz tak hrozná, že jedna kresba denne mi nestačí," dodáva s tým, že jeho aktuálnym denným minimom sú tri karikatúry.

Kamensky žije takmer 40 rokov v zahraničí, no jeho kresby sa objavili aj v slovenských médiách ako Pravda, Trend, Život či Roháč. Informácie pochádzajú z webu Českého rozhlasu a webu Mariana Kamenskeho.

