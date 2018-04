Teória je nesprávna. Ľudský rok sa nerovná siedmim psím

BRATISLAVA - Teória, ktorá je pomerne rozšírená medzi majiteľmi psov a hovorí o tom, že jeden ľudský rok je ekvivalentom siedmich psích rokov, je nesprávna. Ako-tak, s odchýlkami najmä na začiatku psieho života, tento algoritmus platí pri veľkých psoch, absolútne však neplatí pri menších plemenách. Ak by všeobecne platila rovnosť medzi jedným ľudským a siedmimi psími rokmi, okrem iného by to znamenalo, že človek by bol schopný rozmnožovať sa vo veku siedmich rokov, a dožíval by sa veku 150 rokov, informuje populárno-vedecká webstránka Science Alert.

Ilustračné foto

Hlavným úskalím teórie o siedmich psích rokoch je fakt, že psy - berúc do úvahy ľudské merítka - nestarnú počas svojho života rovnako rýchlo. V prvom roku zostarnú - bez ohľadu na veľkosť plemena - o ekvivalent 14 až 15 ľudských rokov, pričom v ďalších rokoch sa ich starnutie spomaľuje.

V zásade by malo platiť, že najväčšie plemená, ktorých dospelé jedince vážia viac než 40 kilogramov, starnú okrem prvého roku svojho života každý ďalší rok o sedem až osem ľudských rokov. Pri tých najmenších plemenách, ktorých dospelé jedince vážia menej ako 10 kilogramov, je však situácia úplne iná. Jeden rok ich života - opäť, okrem prvého - sa rovná približne štyrom ľudským rokom.

Science Alert nevie, z akého prameňa a času pochádza zovšeobecnenie hovoriace o rovnosti siedmich psích a jedného ľudského roku. Pripomína však, že v minulosti sa používali aj iné výpočty. Nápis v londýnskom Westminsterskom opátstve z roku 1268 napríklad hovorí o tom, že jeden ľudský rok rovná sa deviatim psím rokom. Pomocou tejto rovnice jej starodávny autor prišiel dokonca nejakým spôsobom aj na to, že koniec sveta nastane ešte pred koncom 13. storočia.

SITA

