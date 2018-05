Robot Robonaut je na Zemi. Kozmická loď Dragon ho priviezla z ISS

Nákladná kozmická loď Dragon priviezla v sobotu na Zem vedecké vzorky z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a tiež experimentálneho humanoidného robota Robonauta. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Súkromná spoločnosť SpaceX na Twitteri uviedla, že jej bezposádková nákladná loď pristála za pomoci sústavy padákov v Tichom oceáne neďaleko brehov Kalifornie. Návrat jej trval zhruba päť hodín.

Dragon will re-enter Earth's atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 12:00 p.m. PDT.