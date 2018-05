Pronoia a L'appel du vide. Aj toto sú názvy pre emócie, ktoré ste doteraz nevedeli pomenovať

BRATISLAVA/NEW YORK - Už to nie je len láska, žiaľ, závisť a hnev. V posledných rokoch neurológia predstavuje nové spôsoby, ako môžeme uvažovať o pocitoch. Poukazujú napríklad na to, že vo svete existuje až 154 výrazov označujúcich emócie, o ktorých ste možno ani nevedeli, že ich máte.

Akademička Tiffany Watt Smithová z Centra pre históriu emócií na univerzite Queen Mary v Londýne napísala Knihu ľudských pocitov (The Book of Human Emotions), v ktorej opisuje všetkých 154 výrazov.

Dlhodobo prevláda názor, že ak emóciu pomenujete, budete mať nad ňou väčšiu kontrolu, vysvetľuje autorka. Pri tom, ako nové pojmy objavovala, začala na vlastné prekvapenie tieto komplexné emócie citiť aj na vlastnej koži. V niektorých prípadoch ich prežívala už predtým, no až teraz im dokázala dať meno. Podľa CNN boli v knihe napríklad tieto:

Amae -Termín sa používa v Japonsku a označuje druh lásky, keď druhému dôverujete, že sa o vás postará. Môže ísť až o pocit rozmaznávaného dieťaťa, ktoré nemusí nič riešiť.

L'appel du vide - Nazýva sa aj volanie prázdnoty (call of the void). Označuje stav, keď sa nachádzate vo veľkej výške a chce sa vám skočiť, alebo stojíte na kraji nádražia a žiada sa vám vrhnúť pod vlak. Pud sebazáchovy vás zastaví, no pocit zostáva.

Awumbuk - Keď sú u vás doma hostia, všade sú rozhádzané topánky a na zemi je neporiadok, občas si želáte, aby už odišli. Keď sa tak stane, pocítite náhlu prázdnotu a osamelosť. To nazývajú na Papuy Novej Guiney awumbuk.

Depaysement - Byť cudzincom v neznámom meste môže byť veľmi osviežujúce. Niektorých ľudí to vedie k netypickému správaniu, rozprávajú sa s ľuďmi na ulici, alebo nosia oblečenie úplne mimo ich štýlu. Cítia sa ako outsideri, stratení niekedy v pozitívnom slova zmysle, niekedy v negatívnom. Francúzi na to majú označenie depaysement, čo v doslovnom preklade znamená presťahovanie sa, alebo premiestnenie.

Ilinx - Možno nejde o chuligána, či neporiadníka, len zažíva ilinx. Je to zvláštne potešenie z deštrukcie, narušenia organizovaného priestoru, napríklad prevrhnutia smetného koša alebo zhadzovania predmetov zo stola na zem.

Kaukokaipuu - Je to fínsky výraz, ktorý je známy aj ako hiraeth. Označuje smútok za domovom, ktorý nikdy domovom nebol. Prežívajú ho napríklad mladšie generácie prisťahovalcov.

Pronoia - Ide o protiklad ku paranoi. Miesto toho, aby ste si mysleli, že sa všetci proti vám spikli s úmyslom urobiť vám zle, máte dojem, že vás všetci chcú urobiť šťastnými.

