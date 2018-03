Myši, ktoré svietia. Lekári vďaka novej metóde uvidia do vnútra orgánov bez skalpela

BRATISLAVA / PRAHA - Nová zobrazovacia metóda japonských vedcov využíva trik svetlušiek alebo hlbokomorských zvierat. Vďaka nej lekári uvidia do vnútra orgánov bez toho, aby organizmus museli otvárať.

Ilustračné foto. Zdroj:SITA

Vedci si vypožičali od svetlušiek a medúz ich obľúbený trik - biologické svietenie. To dokázali preniesť do buniek iných zvierat tak, že potom svietili tak jasne, že ich svetlo bolo vidieť aj z vonkajšej strany ich tiel. Bez problémov sa podarilo svetlo zaznamenať aj na kameru. Japonskí vedci takto stvorili myši a malé opice kosmáče, ktorých mozgy obsahovali nervové bunky schopné produkovať svetlo.

Vedci môžu vďaka využitiu "vnútorného svetla" študovať tkanivá v živých zvieratách kvalitnejšie ako doteraz a nebudú odkázaní už len na analýzy z mozgov uhynutých alebo zabitých zvierat. Výskumníci uvidia aj jednotlivé bunky s presnosťou, ktorá doteraz nebola možná. Znamená to, že konečne budú môcť študovať, ako mozog reaguje na zmeny v okolí, alebo ako sa nádorové alebo imunitné bunky pohybujú telom.

Vedci s touto biotechnológiou zaoberajú už dlhšiu dobu; používajú bioluminiscencie na to, aby mohli označovať bunky v živých zvieratách. Žiaľ, až doteraz nebolo produkované svetlo dostatočne silné na to, aby bolo vidieť cez tkanivo s kamerami a fotoaparátmi do vnútra tela. Teraz to japonský tím vedcov dokázal a opísal v odbornom časopise Science, informoval o tom web České televize.

Svetlo z pitnej vody

Japonci vytvorili umelú biomolekulu, ktorá svieti vďaka unikátnym vlastnostiam tisíckrát jasnejšie než prirodzené molekuly. Navyše, je veľmi jednoduché tieto svietiace molekuly zvieratám aplikovať; vedci to môžu urobiť injekčne alebo iba jednoduchým pridaním do pitnej vody. Keď japonskí genetici predstavovali, čo všetko ich molekulárny systém vie, ukázali to na reakcii mozgov zvierat na ich premiestnenie do inej klietky.

V rámci iného experimentu zase vedci dlhšie ako rok sledovali, čo robia neuróny dlhšie ako jeden rok v mozgu kosmáča. Podľa šéfa výskumu Miyawakiho to bolo prvýkrát, čo niekto takto detailne sledoval neuróny vnútri zvieraťa zvonku.

Podľa Roberta Campbella z University of Alberta, ktorý výskum v časopise Science komentoval, ide o významný vedecký skok vpred. Mohol by podľa neho osvetliť napríklad to, ako sa rakovina šíri v tele alebo to, ako vlastne genetické terapie zasahujú telo.

Technika spriesvitnenia telových tkanív nie je nová. Vedci už napríklad použili zelený fluoreskujúci proteín, vďaka ktorému mohli urobiť 3D projekciu celého nervového systému myši, informoval web New Scientist.

