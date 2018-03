Mužom vstup zakázaný. Ostrov Supershe má hýčkať len nežné polovičky

SUPERSHE - "Chceli ste niekedy navštíviť opustený ostrov, zaplávať si nahí v mori a spať pod hviezdami?" láka návštevníkov Supershe. Hodinu a pol lietadlom z Helsiniek nájdete v lone panenskej prírody štyri luxusné chatky pre desať návštevníkov. Má to len jeden háčik. Ak ste muž, žiadna návšteva ostrova, plávanie ani oddych sa nekoná. Muži majú vstup na Supershe totiž prísne zakázaný.

Ostrov Supershe. Zdroj:Supershe Island

Podnikateľka a zakladateľka iniciatívy Supershe Kristin Rothová privíta na ostrove prvú starostlivo vybranú skupinu žien už o pár mesiacov. "Je dôležité, aby mali úžasnú osobnosť, optimistickú a pohodovú," citoval ju portál Echo24. Iba tak si pobyt užijú všetci.

K ostrovu sa dostala cez muža, do ktorého sa zamilovala. "Jeho rodina vlastnila susediaci ostrov a stále mi hovoril, že ten vedľa je na predaj," prezradila pre The Post. Najprv sa jej do toho veľmi nechcelo, ale keď miesto uvidela, hneď sa jej rozbúšilo srdce.

Návštevníčkam poskytne ostrov relaxačné wellness, cvičenie jógy, meditáciu a ďalšie aktivity. Rothová nemá nič proti mužom, práve naopak, miluje ich. Keď bola na meditácii v Ašráme, videla, že ženy zbytočne rozptyľuje flirtovanie. Na Supershe ostrove majú nájsť vlastný priestor a pokoj bez toho, aby sa v nich búrili hormóny z opačného pohlavia.

"Žila som vo svete, dýchala vo svete, ktorý ovládali muži," hovorí energická blondínka. Pred tým, ako založila Supershe pracovala ako výkonná riaditeľa poradenskej firmy.

