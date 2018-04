Môžu za to ľudia. Psi s plochými ňufákmi sa celý život dusia

BRATISLAVA / PRAHA - Zadychčaní malí psíkovia sú pre veľa ľudí symbolom roztomilosti, v skutočnosti im ide o život. Tieto prešľachtené plemená sa totiž pre ploché a nedostatočne vyvinuté ňufáky prakticky celý život dusia. Upozornila na to česká veterinárna komora

Na snímke francúzsky buldoček Sugar na medzinárodnej psej výstave v Bangkoku 29. júna 2017. Zdroj:TASR/AP

Českí veterinári nežiadajú, aby si ľudia prestali kupovať obľúbené malé plemená psov a mačiek s plochými ňufákmi. Upozorňujú ale, že ľudia by si mali uvedomiť náchylnosť týchto brachycefalických plemien na dýchacie problémy. Prípadné plastické operácie, ktoré takýmto atypickým zvieratám často zachraňujú život, stoja stovky eur. Ohrození sú mopslíci, buldočkovia či perzské mačky.

Tieto zvieratá su podľa veterinárov bežne využívané v marketingu, čím sa zvyšuje ich obľúbenosť. Okrem malých ňufákov majú veľké očí, môžu preto pripomínať bábätká. "Šľachtením došlo k extrémnemu skráteniu častí tváre," upozornila veterinárka Radka Vaňousová. Štvornohí miláčikovia majú okrem ňufákov zdeformované aj horné dýchacie cesty, majú zmenšený priemer priedušnice a inak im rastú zuby.

Môžu získavať až o 80 menej kyslíku pri bežnom dýchaní v porovnaní s normálnymi psami. To spôsobuje chrápanie či kašeľ a tieto atypické stvorenia horšie znášajú vyššie teploty. Ľudia by si mali podľa veterinárov dôkladne rozmyslieť kúpu psov a mačiek s plochými ňufákmi. Ak už zviera nedokáže zabehnúť ani pár metrov bez zadychčania, mali by navštíviť veterinárov. Informoval o tom web České televize.

