Malí supermani. Deti majú viac energie ako vytrvalostní športovci

BRATISLAVA - Deti skáčuce večer na posteli po celom dni na ihrisku fascinujú nielen unavených rodičov, ale aj vedcov. Záhade detských perpetum mobile sa pozrel nazúbok celý tým špecialistov na čele so Sebastiénom Ratelom z francúzskej univerzity Clermont-Auvergne.

Deti verzus športovci, kto má viac energie? Ilustračné foto. Zdroj:Shutterstock

Britský denník The Daily Telegraph informoval o predchádzajúcich výskumov, podľa ktorých sa deti pri fyzických aktivitách neunavia tak rýchlo ako netrénovaní dospelí, no ich energia by mala byť porovnateľná s vytrvalostnými športovcami.

Teraz podrobili výskumu 12 netrénovaných detí vo veku 9 až 11 rokov, 12 netrénovaných dospelých mužov a 13 vrcholových športovcov, ktorí súťažili na národnej úrovni v triatlone, behu, alebo cyklistike. Všetci mali za úlohu dvakrát šprintovať sedem sekúnd s minútovými pauzami a pedálovať na bycikli 30 sekúnd najrýchlejšie, ako vládzu.

"Prišli sme na to, že deti viac využívajú svoj aeróbny metabolizmus (výkon v ňom prebieha za dostatočného prísunu kyslíka, pozn. red.) a fyzická záťaž ich tak menej unaví," uviedol Ratel. "Deti sa tiež vedia rýchlo vzchopiť a to dokonca rýchlejšie, ako dospelí vytrvalostní športovci."

Rytmus srdca sa podľa výsledkov Ratlovej štúdie u detí rýchlejšie vracia do normálu a v svaloch sa znižuje hladina kyseliny mliečnej. Tá sa uvoľňuje pri intenzívnej námahe a keď sa nahromadí, signalizuje svalu, že už nemá pokračovať v kontrakciách, ak sa nechce zraniť.

Vedci dúfajú, že ich závery pomôžu rozvíjať športové schopnosti detí. Spoluautor štúdie, Austrálčan Anthony Blazevich, tvrdí, že pri rozvíjaní ich športového potenciálu je skôr ako na vytrvalosť dobré zamerať sa na techniku, rýchlosť, alebo svalovú silu.

