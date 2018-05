Leňochod na smotane? Praľudia na jeho lov používali špeciálnu taktiku

Vyhynutý praveký leňochod. Ilustračné foto. Zdroj:Shutterstock

Napínavý zápas medzi našimi predkami a gigantami majú dokladovať fosilizované stopy na soľných pláňach Nového Mexika. Pred 10 až 15-tisíc rokmi sa na týchto miestach (vtedy to bol ešte močiar) prechádzal prehistorický leňochod, ktorého si vystriehla skupinka praľudí.

Lovci ho najprv sledovali, provokovali a až potom útočili. Zviera sa po prekvapení začalo brániť. Stopy indikujú, že sa postavilo na zadné nohy a pravdepodobne sa oháňalo ostrými pazúrmi. No to ešte nevedelo, že zo zadu sa po špičkách blížila ďalšia skupinka. "Keď sa otočilo, niekto ďalší prišiel z druhej strany a snažil sa zasadiť smrteľný úder," vysvetlil taktiku Matthew Bennett z univerzity v Bournemouth.

