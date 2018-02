Koniec pytliakom? Ohrozené zvieratá bude chrániť umelá inteligencia

BRATISLAVA/LONDÝN - Technológia, ktorá na sociálnych sieťach rozpoznáva ľudské tváre, by mohla v budúcnosti zachraňovať ohrozené zvieratá pred pytliakmi.

Londýnska zoologická spoločnosť sa spojila s firmou Google, aby spoločne vytvorili novú „umelú inteligenciu“. Tá bude sama analyzovať obrovské množstvo obrázkov, ktoré zhotovujú automatické fotoaparáty, ukryté v divočine po celom svete. Cieľom je pomôcť zachrániť napríklad slony pred vyhynutím.

Program bude vedieť nie len spočítať zvieratá v stáde, a upozorňovať strážcov na pytliakov, ale aj rozpoznávať individuálne zvieratá, napríklad slony. Normálne sa takéto programy využívajú v rôznych aplikáciách, najmä v mobilných telefónoch. Rozpoznávajú vzory v ľudských tvárach a pomocou nich vedia rozoznať individuálne tváre. Informácie priniesli na webe ceskatelevize.cz.

Rovnaký princíp, ale značne upravený, momentálne používa program, aby vedel vypátrať individuálne vzory na sloních chobotoch, chvostoch či ďalších častiach ich tiel.

Rozpozná zviera od človeka

Vedci na to využili algoritmus Cloud AutoML Vision. Naučia ho teraz rozpoznať zvieratá od ľudí, na veľkom počte fotografií rôznych druhov a tiež aby systém vedel rozdeliť navzájom jednotlivé druhy zvierat. Pokiaľ sa na miestach, kde majú žiť len zvieratá objaví silueta človeka, systém okamžite upozorní strážcov vybranej oblasti na riziko pytliactva.

Podľa londýnskej zoologickej spoločnosti by tento systém mohol predstavovať obrovskú výhodu v boji proti pytliakom a tiež dáva nádej, že by sa darilo lepšie chrániť ohrozené zvieratá. Zatiaľ totiž museli podobné snímky triediť „manuálne“ ľudia, a to vyžadovalo veľkú personálnu kapacitu. Naviac, celý proces trval veľmi dlho na to, aby sa takéto dáta dali nejak prakticky využiť.

Umelá inteligencia toto všetko môže zmeniť. Autori tohto projektu dúfajú, že po ďalších úpravách tohto kódu by sa program mohol naučiť rozpoznávať napríklad choré alebo zranené zvieratá, od tých zdravých.

V polovici januára bol program uvoľnený pre vývojárov, to znamená, že teraz s ním budú môcť začať pracovať rôzne organizácie a experimentovať. Jeho autori učia algoritmus rozpoznávať zvieratá na vzorke 1,5 milióna tvorov. Vo výbere sú zahrnuté slony aj žirafy z Kene, orangutany a šupinavce z Bornea ako aj ďalšie zvieratá.

