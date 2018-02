Japonci stierajú rozdiely medzi rodmi. Muži nosia ružovú aj mejkap

TOKIO/NEW YORK - Všetko musí byť v prvom rade "kawaii," teda rozkošné. Nová módna vlna strhla Japoncov do víru trblietok, dievčenských motívov a pastelu. Nie sú to homosexuáli, ani transexuáli. Či už vedome alebo nevedome, nasledovníci "jendaresu-kei" (bezrodového štýlu) svojim vzhľadom oddeľujú pohlavie, ktoré nám bolo biologicky dané, od rodu, teda spoločenského konštruktu.

Ryuchell, najžiarivejšia hviezda bezrodového trendu. Zdroj:Instagram/ryuzi33world929

Najžiarivejšou hviezdou trendu je model Ryuchell. S manželkou Peco tvoria ostro sledovaný celebritný pár. V roku 2016 sa zapojili aj do občianskeho aktivizmu - vyzývali ľudí, aby šli voliť. Ryuchell rád nosí mejkap a na sociálnych sieťach dokonca zdieľa videonávody, ako sa namaľovať. Nehanbí sa vyjsť do ulíc Tokia v ružovej mikine, ani mu neprekáža fotiť sa s bábikami. Napriek tomu sa necíti ako žena a žije v heterosexuálnom zväzku.

Celebritný pár je možno najvýraznejším, no zďaleka nie jediným, komu "jendaresu-kei" učaroval. Aj keď bezrodový štýl nasledujú aj mnohé ženy, spája sa predovšetkým s mužmi, ktorí sa v móde neboja nežnosti. Najčastejšie ich nájdete v tokijskej štvrti Harajuku. Podľa BBC ich prehliadkovým mólom.

Ženské nohavice a mužský púder

Móda, ktorá nerozlišuje rod, má v Japonsku svoju históriu. Ešte pred storočím mnohí zdvíhali obočie pri pohľade na "moga" (moderné ženy Západu). V čase, keď ešte nežné polovičky mohli nosiť len kimono, si vykračovali ulicami Tokia s krátkymi vlasmi. Oblečené mali nohavice strihu culotte alebo úzkeho pánskeho strihu. Pokrikovali na nich "chlapci!" a označovali ich za málo ženské. Len pre umelcov boli avantgardnými múzami.

Muži "haikara" obliekajúci sa podľa európskej módy 20. storočia zas pripomínali metrosexuálnych dandyov. Na tvár si nanášali púder a nosili navoňané vreckovky. Niektorí tvrdili, že pred zrkadlom stáli ešte dlhšie, ako ich ženy.

Súčasné japonské populárne magazíny pripomínajú aj trend "bishonen," krásnej mládeže. Rod aj sexuálnu orientáciu považovali za pomerne flexibilnú záležitosť.

Nie je to len o šatách

Stieranie rodových stereotypov sa však nedeje len v od reality odrezanej Harajuku štvrti a jeho zástancovia nemajú vždy batôžky s dúhovými jednorožcami.

Muži "ikumen" nemajú problém nosiť do roboty klasický čierny oblek. To čo chcú, je byť viac doma s deťmi. Otcov, ktorí sa zaujímajú o deti, podporuje aj nezisková organizácia Fathering Japan. Tá sa snaží zotrieť stereotyp zatvárajúci ženy do kuchýň ku deťom a mužov do sklenených kancelárií.





