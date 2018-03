Falošní rybári či mačka, ktorú zrazilo auto. História špionáže medzi USA a Ruskom je plná kuriozít

BRATISLAVA / PRAHA - Na odpočúvanie a sledovanie sa dá použiť mnoho prostriedkov, vrátane špeciálne upravenej mačky. História špionáže medzi USA a Ruskom je plná kuriozít, keď sa špióni napríklad tvárili ako rybári alebo vykopali tunely priamo pod ambasádami.

Ilustračné foto. Zdroj:shutterstock.com

V kryptologickom múzeu vo Washingtone, hneď vedľa vitrínky o KGB, je vystavená drevená replika takzvanej veľkej pečate Spojených štátov. V roku 1946 ju darovali sovietski pionieri americkému veľvyslancovi v Moskve. Diplomat si ju zavesil do svojej pracovne v rezidencii. Pečať bola prešpikovaná mikrofónmi aktivovanými rádiovým signálom, informuje web idnes.cz.

Túto operáciu osobne schválili Stalin a šéf jeho bezpečnosti Berija. Sovietska tajná polícia teda počula všetko, o čom najvyšší zástupca Spojených štátov v Moskve so svojimi spolupracovníkmi diskutoval. Tajné poslanie tejto pečate objavili americkí špecialisti až po viac ako šiestich rokoch.

Tunely pod ambasádami

V rámci vzájomného súboja si Američania a Rusi kopali aj tunely pod ambasádami, kde umiestnili odpočúvacie zariadenia. KGB dokonca urobila tajný vchod na americkú ambasádu. Američania v minulosti tiež odhalili upravené písacie stroje IBM, ktoré po príchode z Washingtonu agenti KGB stihli upraviť pre svoje potreby. Prepravovali sa totiž normálnou poštou a nie diplomatickým spôsobom.

Falošní rybári

Od roku 1960 sa pri pobreží USA objavovali malé sovietske lode plné antén, ktoré sa maskovali ako rybárske plavidlá. Štart letu Apollo 11 v roku 1969, ktorého posádka napokon pristála na Mesiaci, monitorovalo až sedem takýchto akože rybárskych lodí.

Američania nezostávali nepriateľovi nič dlžný. Zachytávali televízne zábery určené pre sovietske stanice, na ktorých sledovali pokusné lety psov do vesmíru. CIA 11. apríla 1961 upozornila Johna Kennedyho, že na ďalší deň sa Sovieti pokúsia poslať do vesmíru človeka. "Nezobuďte ma preto. Poviete mi to až ráno," nariadil prezident. Američania to zistili zachytávaním televíznych záberov či rozhovorov obsluhujúceho personálu. Správu potvrdzujúcu vyslanie prvého človeka do vesmíru oznámili Kennedymu skutočne až ráno.

Mačka špiónka

Kurióznym pokusom bola snaha používať mačky na sledovanie Kremľa a niektorých sovietskych ambasád. Podľa denníka Daily Telegraph stál projekt 20 miliónov dolárov. Technici pripravili miniatúrnu odpočúvaciu a vysielaciu aparatúru, ktorú veterinári počas štvorhodinovej operácie implantovali do vybranej mačky - Akustickej Kitty. Dvaja muži ju potom odviedli do parku blízko sovietskej ambasády vo Washingtone. Mačka tam pôsobila len dovtedy, kým vbehla pod taxík. Projekt sa skončil neúspechom.

Odpočúvacie vetvy a kamene

V osemdesiatych rokoch sa technika výrazne zdokonalila. Americí inžinieri vyvinuli drobné prístroje, ktoré posielali získané údaje na družicu v okamihu jej preletu, a zároveň sa podobali na obyčajné predmety ako vetvy či kamene. Američania ich nenápadne rozmiestňovali pri dôležitých objektoch v ZSSR. Trvalo dlho, kým to v KGB zistili, zrejme vďaka bohato platenému informátorovi zo CIA.

S pomocou takéhoto predmetu Američania objavili irackého diktátora Saddáma Husajna, keď prichádzal do reštaurácie v Bagdade. Jeho hlas rozpoznal inteligentný počítač. Následne americké jednotky reštauráciu zbombardovali a tvrdili, že informáciu získali od agenta.

Vďaka týmto automatickým aparatúram sa Američania v osemdesiatych rokoch dokázali napojiť dokonca priamo na komunikačný uzol KGB. Opísal to bývalý technik CIA Tony Mendes v roku 2002 v britskom denníku Observer.

CIA v divadle

Mendes, niekoľko jeho kolegov a dôstojník 16. správy KGB označovaný ako major Leonov s manželkou sa zúčastnili baletného predstavenia Coppelia v Zjazdovom paláci. Cez prestávku si Leonov a jeho manželka vymenili na toaletách s dvomi uvádzačmi, ktorí boli agentmi CIA, oblečenie.

Dvojica falošných uvádzačov odišla služobnými výťahmi do podzemia. Tam americkému špecialistovi pomohli pripojiť odpočúvaciu aparatúru na komunikačný uzol. Vzápätí vyviezli Američania majora Leonova s manželkou cez jeden pobaltský prístav na Západ. "Niekoľko rokov to bola vysoko cenená zlatá baňa," poznamenal o tomto odpočúvaní Mendes.

Bush ako záchranca Gorbačova

Keď sa v auguste 1991 pokúsila skupina dogmatikov o puč proti Michailovi Gorbačovovi, prispel k ich likvidácii americký prezident George Bush. Nariadil totiž tajným službám NSA a CIA, aby Borisovi Jeľcinovi, ktorý proti pučistom vystupoval, odovzdávali informácie z ich odpočúvaní.

Podľa Mendesa odposluch spojovacieho uzla KGB prispel k potlačeniu návratu stalinistov. Britský denník Observer dokonca nazval článok o tejto operácii Odpočúvanie Kremľa CIA zachránilo Gorbačova.

Rusi sa o tejto pomoci vo svojich početných memoároch nezmienili, ale naznačil ju Fedorovskij, poradca Gorbačova, keď napísal, že do parlamentu prišli "zvláštni americkí vyslanci" s komunikačným materiálom. História špionáže medzi USA a Ruskom je skutočne bohatá a objavili sa už desiatky kurióznych nápadov, ako vyhrať nad druhou stranou.

Diskusia