Doteraz sme vedeli o dvoch. Vedci zistili, že možno existuje až päť typov cukrovky

BRATISLAVA / PRAHA - Na Slovensku je evidovaných vyše 385-tisíc a vo svete viac ako 250 miliónov diabetikov. Ich počet stále narastá. Podľa najnovších poznatkov však cukrovku nepoznáme tak dobre, ako sme si mysleli.

Cukor. Ilustračné foto.

Cukrovka patrí medzi najrozšírenejšie choroby, aj preto sa na školách učíme, že má dva typy. Diabetes I. typu sa vyznačuje poruchou syntézy inzulínu v dôsledku deštrukcie buniek pankreasu vlastným imunitným systémom pacienta. Tento typ je charakteristický úplnou závislosťou pacienta na inzulíne.

Príčinou vzniku diabetu II. typu je kombinácia poruchy sekrécie a pôsobenia inzulínu. Syntéza inzulínu je zachovaná, ale jeho sekrécia nie je schopná kompenzovať potreby organizmu, čo sa prejaví zvýšenou hladinou cukru v krvi. Tento typ diabetu je označovaný aj ako cukrovka dospelých, pretože sa zvyčajne prejavuje vo vyššom veku, informuje web lekar.pluska.sk.

Päť typov

Najnovšie však európski vedci popísali, že v skutočnosti môže byť až päť typov cukroviek, ktoré vznikajú v dospelosti. Zo štúdie zverejnenej v odbornom časopise Lancet Diabetes and Endocrinology vyplýva, že všetkých päť druhov cukrovky sa od seba líši geneticky i funkčne. Rozdiely sú napríklad vo veku, v akom sa vyskytujú, v miere rizika alebo v možných komplikáciách.

Tento objav vrhá nové svetlo na to, prečo niektoré druhy cukrovky lepšie odolávajú liečbe - sú skrátka po genetickej stránke odlišné. Nový objav by mohol pomôcť lepšie identifikovať typy cukrovky, pri ktorých je liečba komplikovanejšia - a vo vzdialenejšej budúcnosti by dokonca mohol viesť k lepšie cielenej liečbe.

"Myslím si, že pre pacientov to bude znamenať viac individuálnej terapie a následne lepšiu kvalitu života," uviedol Leif Groop, profesor medicíny na Lundskej univerzite, ktorý výskum viedol. Podľa štúdie je doterajšie delenie na dva typy príliš jednoduché. Súčasťou výskumu bolo 9-tisíc pacientov, ktorým vo Švédsku diagnostikovali cukrovku. Výsledky si overovali aj porovnaním s ďalšími databázami zo Švédska a Fínska.

Cukrovka druhého typu má podľa štúdie v skutočnosti štyri rozličné kategórie. Vedci ich chcú teraz detailnejšie preskúmať, aby ich v budúcnosti mohli aj účinnejšie liečiť. Informoval o tom web České televize.

