Čo je fjaka? Pre niektorých dar od Boha

DUBROVNÍK/LONDÝN - "Kde je Pero?" pýtala sa márne redaktorka BBC Kristin Vukovićová. Sedela v kaviarni v Dubrovníku a čakala na kľúče od bytu, no po mužovi nebolo ani chýru ani slychu. Doslova ju vytáčalo, že čaká už vyše hodiny. Čašník jej vedel poradiť jediné: Pero má pravdepodobne "fjaku."

V Dalmácii cítiť vplyv Apeninského poloostrova. Ilustračné foto. Zdroj:Shutterstock

Taliani majú svoje "dolce far niente," v Dubrovníku tomu hovoria jednoducho "fjaka." Ide o stav, v ktorom človek nachádza potešenie v ničnerobení a nemá žiaden cieľ. Niektorí obyvatelia Dalmácie nazývajú fjaku darom od Boha, no nevedia sa celkom presne zhodnúť na tom, čo to presne je.

Leto ako stvorené pre fjaku

Chorvátsky básnik Jakša Fiamengo napísal, že fjaka je akoby za človekom, je to nehybnosť hlboko vnútri, neznáma únava a otupenosť niekde medzi telom a dušou. Schopnosť vnímať čas sa kamsi stratí a vy pocítite náhle povznesenie. Nie ste v prítomnosti, ani úplne mimo, ste tak niejak na polceste.

Tento stav nemusí byť vždy úplne žiaduci. V letných mesiacoch, keď sa teploty vyšplhajú na neúnosné hodnoty a celá krajina snaží len dýchať a prežiť, všetko stíchne. Sedíte v tieni a radi by ste niečo robili, no fjaka vám to nedovolí. Vtedy Chorváti vravia: “Ajme, judi, ufatila me fjaka!” čo v preklade znamená "Pomoc priatelia, dostala ma fjaka!"

Dolce Dalmácia

Podobnosť s obľúbeným talianskym "dolce far niente," teda sladkým ničnerobením, nie je celkom náhodná. V Dalmácii cítiť vplyv Apeninského poloostrova. Obyvatelia do chorvátčiny so slovanskými koreňmi občas primiešajú talianske výrazy a aj slovo fjaka pôvodne vzniklo ako odvodenina z "fiacca" (vyčerpanosť).

Hradby dalmátskeho Dubrovníka. Ilustračné foto. Zdroj: Shutterstock

Redaktora Kristin Vukovićová vyrástla v Karlovci, meste pri Záhrebe. Tu ovplyvňujú život skôr stredoeurópske, maďarské a rakúske zvyky. Odlišná je aj mentalita, preto mala s fjakou dlho problémy. Až časom sa naučila prijať ju do svojho života a vyrovnala sa s tým, že v Dubrovníku môže na kľúč od bytu čakať aj hodinu a pol.

A potom prišiel deň, keď si fjaku naozaj dokonale vychutnala. Spolu s priateľom si prenajali loď a vydali sa na more zaplávať si a navštíviť jeden z neobývaných ostrovov. "Slnko sa ligotalo na vlnách ako diamantová pokrývka," spomína. Kristinin priateľ kľakol a spýtal sa jej: "Chceš byť so mnou po zvyšok života?" Samozrejme, odpovedala áno. A potom sa na chvíľu úplne poddala príjemnej slnečnej fjake.

