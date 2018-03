Agent CIA radí: Takto máte pri teroristickom útoku šancu prežiť

BRATISLAVA/LONDÝN - Už viete, kam sa tento rok chystáte na dovolenku? Vo viacerých obľúbených destináciách platí ešte stále vysoký stupeň teroristického ohrozenia. Francúzsko uviedlo, že nie je otázkou či Islamský štát znova zaútočí, ale kedy. Ak si predsa len chcete užiť romantiku pod Eiffelovkou, prečítajte si aspoň tipy bývalého agenta CIA Drewa Dwyera, čo robiť v prípade, že sa predĺžený víkend zmení na peklo.

Pri teroristickom útoku rozhodujú sekundy. Ilustračné foto. Zdroj:TASR/AP

Drew Dwyer má s cestovaním bohaté skúsenosti. Ako súčasť CIA pôsobil na piatich kontinentoch. Upozorňuje, že pri teroristickom útoku rozhodujú sekundy. "Problém s bežnými ľuďmi, ktorí nikdy neabsolvovali žiaden výcvik, je v tom, že zostanú stáť na mieste a sú úplne stuhnutí. To je tá úplne najhoršia vec, ktorú môžete urobiť," vysvetľuje.

Možno to znie trochu paranoidne, no na prípadný útok by ste mali podľa Dwyera začať myslieť už pri plánovaní dovolenky a ubytovaní sa v hoteli. Najnebezpečnejšie je vybrať si izbu na prízemí a na najvrchnejšom poschodí.

V prvom prípade ste útočníkovi hneď na rane. V druhom vám môže trvať príliš dlho, kým sa dostanete z budovy. Ak predsa len nemáte inú možnosť a niečo sa stane, vylezte aspoň na strechu. Pokiaľ je to možné, žiadajte o izbu na druhom poschodí, alebo pri požiarnom schodisku.

Preštudujte si plán a zbaľte veci

Poproste na recepcii o kópiu únikového požiarneho plánu. Mal by byť aj na chodbe a v izbách. Preštudujte si ho hneď pri príchode. Pokiaľ má terorista zbraň, všetko sa udeje veľmi rýchlo a vy nebudete mať čas rozmýšľať.

"Pre prípad, že by ste potrebovali izbu náhle opustiť, je dobré mať po ruke malú tašku, kde budete mať zbalené peniaze a doklady," dodáva bývalý agent.

Tri možnosti

Pri teroristickom útoku v akejkoľvek budove máte tri možnosti. Utekať, schovať sa, alebo bojovať. Úplne prvou a najbezpečnejšou stratégiou by mal byť už spomínaný útek. Ak nemáte poruke tašku s dokladmi, vykašlite sa na ne aj na všetky cennosti a ponáhľajte sa k najbližšiemu východu. Bežte, až pokiaľ nebudete v bezpečnej vzdialenosti. Potom zavolajte políciu a upozornite aj okoloidúcich na možné nebezpečie.

Ak sa vám nepodarí nepozorovane dostať z budovy, nájdite si vhodné miesto na úkryt. Myslite na to, že guľka prerazí plast aj drevo. Zabarikádujte sa napríklad v kúpeľni. Zamknite dvere a pokiaľ to nejde, postavte ku dverám zátarasu. Buďte potichu a čo najďalej od dverí. Vypnite si zvonenie na telefóne.

Poslednou možnosťou by mal byť útok. Šancu máte najmä vtedy, ak vás je viac. Vezmite predmety, ktoré sa dajú použiť ako zbraň, jednajte rýchlo a agresívne. Stratégiu uteč, schovaj sa a bojuj odporúča aj polícia Českej republiky.

Diskusia