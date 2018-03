Zvedavci: Ak sa pri prvej obhliadke vyskytnú chyby, je ťažšie nájsť páchateľa, hovorí bývalý kriminalista

BRATISLAVA - Kto má byť na mieste činu a kto tam, naopak, nemá čo hľadať.

Kam až išiel: Šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer na kamerových záberoch. Zdroj:TV JOJ

U zubára gynekológa netreba. Rovnaká logika však zrejme neplatí, ak sa to týka odbornosti policajných vyšetrovateľov. Prítomnosť šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Roberta Krajmera, ktorú si na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej všimol týždenník TREND, vyvolala otázky, či jeho prítomnosť bola namieste.

V minulosti sa však vyskytlo viacero mediálne sledovaných kriminálnych prípadov, keď sa na mieste činu motali ľudia, ktorí tam ani zďaleka nemali čo hľadať. Bolo to tak aj pri vražde právnika Ernesta Valka či pri nehode exposlanca Daniela Lipšica.

Lipšicova nehoda: Keď exminister vnútra v roku 2016 zrazil chodca, na mieste sa objavil aj dnes už bývalý prvý policajný viceprezident Jaroslav Málik, vpravo. Zdroj: TV Markíza

Vedia, čo tam robil?

„Je to nezvyčajné, do jeho pôsobnosti vraždy nepatria,“napísal TREND a upozornil, že Krajmer je spájaný s ľuďmi okolo nitrianskej bezpečnostnej služby Bonul. Policajný zbor sa ohradil a tvrdí, že Krajmer bol chlap na správnom mieste.

Diskusia o tomto bode vyšetrovania by sa možno nekonala, keby nebolo jedného zaujímavého faktu: biznisu Bödörovcov sa venoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Práve on odhalil napojenie Krajmerovej manželky na tohto podnikateľa. Nešťastná bola tiež komunikácia, ktorú polícia zvolila na vysvetľovanie účasti Roberta Krajmera vo Veľkej Mači. Policajný prezident Tibor Gašpar na tlačovej konferencii tvrdil, že šéf Národnej protikorupčnej jednotky (NPKJ)nevstúpil ani do záhrady domu, kde bol chladnokrvne zavraždený novinár s partnerkou. Kamerové zábery však ukázali, že nehovoril pravdu.

