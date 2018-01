ZABIJAK Z POLICAJNÉHO GANGU: Všetko si objednal Igor Šajgal

BRATISLAVA - Vražda Ján Kubašiaka, ktorá otriasla Slovenskom v roku 2006, stále traumatizuje rodinu obete. Keď sa zdalo, že je to za nimi, vstúpil do prípadu Najvyšší súd SR. Aký mal na to dôvod?

Róbert Petluš: Lúpež u Kubašiaka si objednal Igor Šajgal. Zdroj:Archív P7D

Je to senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) pod vedením Štefana Harabina, na ktorého má rodina Kubašiakovcov od konca minulého roku ťažké srdce. Za lúpežou, pri ktorej popravili podnikateľa s pohonnými látkami, stál totiž podľa Okresného aj Krajského súdu v Banskej Bystrici Igor Šajgal.

Od začiatku bola o tom presvedčená aj rodina zavraždeného Kubašiaka. Práve on bol totiž blízkym priateľom rodiny a obchodným partnerom popraveného Kubašiaka. Motívom jeho činu bolo získanie dokumentov, po ktorých malo nasledovať odstránenie záložných práv a získanie majetku. Napísal pre týždenník PLUS 7 DNÍ IVAN MEGO.

Od obvinenia po odsúdenie Igora Šajgala to trvalo Okresnému a Krajskému súdu v Banskej Bystrici osem rokov. V januári 2015 mu za objednávku lúpeže vymerali osem rokov väzenia nepodmienečne a peňažný trest 35-tisíc eur. Vrásky na čele rodine zavraždeného preto urobilo rozhodnutie Harabinovho senátu, ktorý rozsudok nad Šajgalom po dvoch rokoch od rozsudku zrušil a vrátil prvostupňovému súdu do Banskej Bystrice.

Štefan Harabin: Rozsudok nad Šajgalom zrušil. Zdroj: SITA/Marko Erd

Sklamaná rodina

Keď týždenník PLUS 7 DNÍ prednedávnom navštívil rodinu Kubašiakovcov, vládla v dome, kde sa pred jedenástimi rokmi odohrala vražda, prekvapujúco príjemná atmosféra. Tú vytvárali syn, dcéra, niekdajšia Kubašiakova manželka Mária a jej nový manžel Ján Sihelský. Otvorený rozhovor však napriek pohodovej vianočnej atmosfére prerušovali pocity sklamania. Veď za múrmi väznice je dnes za vraždu ich otca a manžela iba jeden jediný muž. Je ním Róbert Petluš odsúdený na dvadsaťpäť rokov väzenia za to, že práve jeho rukou zomrel v kuchyni svojho domu Ján Kubašiak. Ďalší dvaja hlavní aktéri nočného prepadu spred jedenástich rokov si už užívajú slobodu - Juraj Roszík dostal osem a pol roka väzenia a Róbert Červeňan sedem a pol. Pri spomienke na to, ako sa títo muži počas prepadu správali, neveriacky krútia hlavou.

„Podľa nás sú to rovnakí vrahovia ako Petluš,“ povzdychla si so sklamaným výrazom v tvári opäť vydatá Mária Sihelská. Čo však rodinu ešte väčšmi ťažilo, bolo rozhodnutie staré niekoľko týždňov. Ide o zrušenie rozsudku pre muža, ktorého odsúdili za objednávku lúpeže, pri ktorej Kubašiaka zavraždili. Ide o rozhodnutie senátu NS SR. Napriek tomu, že Kubašiakovci pripúšťajú, že rozhodnutie Harabinovho senátu má istú logiku, pýtajú sa, ako sa to mohlo stať. Podľa nich sa niektoré veci dejú účelovo.

Harabinov verdikt

NS SR rozhodoval v prípade objednania lúpeže dokumentov u Jána Kubašiaka na základe mimoriadneho dovolania. Bolo to dávno po tom, ako Igora Šajgala, obchodného partnera Jána Kubašiaka, odsúdili. Harabinov senát zistil, že súd postavil celý rozsudok na výpovedi Róberta Petluša, odsúdeného za vraždu. „Konštatovali sme, že celá vina bola postavená na výpovedí svedka Petluša. Tento svedok osem rokov vypovedal, že obvinený I. Š. s tým nemá nič spoločné. Po ôsmich rokoch Petluš výpoveď zmenil s tým, že si I. Š. u neho objednal lúpež za peniaze.

Ušiel: Podľa právnej zástupkyne bol Igor Šajgal nekontaktný už na druhý deň po verdikte súdu. Zdroj: Ján Šperka

Súd výpovedi uveril iba v jednej časti a v druhej nie. Petluš totiž vypovedal, že vražda a lúpež dokumentov sa realizovala tak, že Červeňan, Roszík a Petluš tam prišli, všetkých spacifikovali a potom prišla štvrtá osoba a tá zastrelila Kubašiaka a zobrala dokumenty. V tejto časti súd svedkovi neuveril. Uveril mu iba v časti, kde Petluš vypovedá o tom, že si to u neho za peniaze objednal I. Š. To je nezákonné,“ vysvetľuje pre PLUS 7 DNÍ sudca Štefan Harabin. Podľa neho nie je možné vybrať si z výpovede iba to, čo súdu vyhovuje. Buď svedkovi súd verí, alebo nie.

Rozhodnutie NS SR znamená, že dvadsaťpäťročný trest pre Petluša a ďalších aktérov zločinu by museli zrušiť a muselo by sa nanovo pristúpiť k objasňovaniu celého prípadu. Pri tom by sa musela preukazovať účasť štvrtého muža na mieste činu. Ďalším dôvodom, prečo senát Najvyššieho súdu rozsudok nad Šajgalom zrušil, bol podľa Harabina nezákonný postup pri výsluchu svedka Petluša. S odôvodnením bol oboznámený Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý sa musí so všetkým vyrovnať. Otázka teda je, kto je za právne prešľapy v prípade zodpovedný a prečo oba súdy takúto chybu v ostro sledovanej kauze pripustili.

Stále v úkryte

Po zrušení rozsudku nad Igorom Šajgalom, nastala v prípade kuriózna situácia. Igor Šajgal bol totiž od januára 2015 na úteku. Takmer dva roky sa ukrýval na neznámom mieste, preto bol na neho vydaný európsky zatýkací rozkaz. Po zrušení rozsudku musel súd zrušiť aj tento zatykač. „Okresný súd v Banskej Bystrici opatrením z 11. 12. 2017 odvolal Európsky zatýkací rozkaz vydaný na Igora Š.,“ prezradila nám hovorkyňa banskobystrického súdu Nina Spurná. Týždenník PLUS 7 DNÍ sa preto vybral do bydliska Igora Šajgala. Zaujímalo nás, kde sa celé dva roky ukrýval, aj to, ako vníma najnovšie rozhodnutie súdu. Igor Šajgal sa však v mieste svojho trvalého bydliska V Brezne v časti Bujakovo neukázal. Na dvore stálo niekoľko áut, medzi nimi Hummer H3, v ktorom bolo Šajgala často vídať tesne pred tým, než na neho vydali zatykač.

Mária Sihelská: Vdova po Jánovi Kubašiakovi čaká na spravodlivosť už viac ako desať rokov. Zdroj: Emil Vasko

Šajgalova dcéra na otázku, či by sme mohli hovoriť s jej otcom, zareagovala, že sa nebude k ničomu vyjadrovať a že netuší, kde sa ukrýva. Možnosť stráviť spoločné chvíle s rodinou vo svojom dome však Šajgalovi dlho nevydržala. „Okresný súd v Banskej Bystrici dňa 21. 12. 2017 nahradil pôvodný Európsky zatýkací rozkaz novým Európskym zatýkacím rozkazom. Existuje dôvod, aby bol obvinený zadržaný. Pretože sa takmer dva roky vyhýbal nástupu na výkon trestu a maril úkony trestného konania, dal dôvod na ponechanie Európskeho zatýkacieho rozkazu v platnosti z iného dôvodu,“ reagovala Nina Spurná z banskobystrického súdu.

Pre rodinu Kubašiakovcov sa teda všetko začína akoby od začiatku. Igor Šajgal je opäť v hľadáčiku polície a Okresný súd v Banskej Bystrici musí vytýčiť nové pojednávanie. Otázka však je, či uzná výpoveď Róberta Petluša v plnom rozsahu, alebo ju neuzná vôbec. V prípade, že by sa rozhodol pre prvú alternatívu, museli by sa zrušiť rozsudky nad Róbertom Petlušom, ktorý vraždil, aj nad Jurajom Roszíkom a Róbertom Červeňanom ako hlavnými aktérmi celej kauzy. Musela by sa dokázať účasť štvrtého muža na trestnom čine aj podiel Petluša na likvidácii Kubašiaka. Ak by súd Petlušovi, naopak, neuveril, Igora Šajgala by za objednávku lúpeže už zrejme nedokázali odsúdiť.

Poprava Kubašiaka

Štrnásteho novembra 2006 muži v kuklách vtrhli do domu Jána Kubašiaka v Polomke. S pokrikom: „Ostaňte na miestach, policajná akcia! Pán Kubašiak, ste zatknutý!“ Zvalili na zem a spútali podnikateľa s pohonnými látkami, jeho rodinu a dokonca aj policajnú hliadku, ktorú privolali susedia. Muži v kuklách potom prinútili rodinu, aby otvorila trezor. Kľúče odeň musela na príkaz hľadať Kubašiakova osemročná dcéra Ivanka.

Róbert Petluš: Bývalý policajt zavraždil podnikateľa Kubašiaka. Zdroj: Ján Lettrich

Asi po pol hodine sa z kuchyne ozvalo slabé puknutie. Bol to tlmený výstrel z pištole, ktorým sa odštartovala jedna z najväčších káuz Slovenska. Prípad nie je ukončený ani po jedenástich rokoch. Policajti pritom už krátko po vražde zadržali Róberta Červeňana, ktorý bol do roku 2005 príslušníkom pohotovostného policajného útvaru v Trenčíne a neskôr aj dvoch ďalších hlavných aktérov Kubašiakovej popravy - bývalého policajného vyšetrovateľa z Banskej Bystrice Róberta Petluša a člena pohotovostného útvaru v Trenčíne Juraja Roszíka.

Autor: IVAN MEGO

Plus 7 dní

