Šokujúce priznanie vraha podnikateľa: Obrali ma o dom, penzión. Preto som to urobil. Krivda!

BRATISLAVA - Pred súd sa postavil Miroslav Ženčák, obžalovaný z úkladnej vraždy nitrianskeho podnikateľa Dalibora Palatického. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala HENRIETA ĎUROVOVÁ.

Pohreb: Palatického zniesli zo sveta samopalom. Zdroj:Július Dubravay

Minulý týždeň na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy nitrianskeho podnikateľa Dalibora Palatického, ktorého zavraždili v meste pod Zoborom v roku 2016. Vykonávateľ vraždy, päťdesiatdeväťročný Štefan Rákoczy z Pohraníc, sa k vražde priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uza­vrel dohodu o vine a treste. Svoj šestnásťročný trest za mrežami v ústave s maximálnym stupňom stráženia si už odpykáva.

Údajný objednávateľ, nitriansky podnikateľ Miroslav Ženčák (61), je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy formou účasti a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. „Obrali ma o dom, penzión. Preto som to urobil. Krivda,“verejne vyhlásil krátko po vražde koncom augusta 2016, keď sudca poslal oboch mužov do väzby. No na otázku, či sa cíti vinný, odpovedal záporne.

Ženčák sa po viac ako pol roku ocitol na slobode. „Som chorý, neviem, ako dlho tu ešte budem. Mám ťažkú cukrovku, trikrát do týždňa chodím na dialýzu a keďže som nemohol počas väzby chodiť na pravidelné vyšetrenia, vyradili ma z programu transplantácie obličiek,“zhodnotil na úvod nášho stretnutia svoju životnú situáciu.

Spor o penzión

V piatok 26. augusta 2016 sa Nitrou veľmi rýchlo rozšírila správa, že ráno na parkovisku pri zoborskom penzióne Ambarella niekto zastrelil miestneho podnikateľa s pochybnou povesťou Dalibora Palatického (45). Práve vystupoval z auta, keď ho zasiahla smrteľná rana zo samopalu. Už o tri dni polícia zadržala a obvinila z úkladnej vraždy dvoch mužov, ktorí sa vzápätí ocitli vo väzbe.

