Doživotne odsúdený bos Okoličány utiekol do zahraničia. Európsky zatykač môžu vydať zrejme až za týždne

BRATISLAVA - Na východoslovenského bosa Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody, nebude tak skoro možné vydať európsky zatýkací rozkaz.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nemohol zo zákona konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Okoličányho. Archívne foto Zdroj:TASR

Najskôr by ho nemohli vypátrať v adrese trvalého bydliska košickí policajti či príslušníci Policajného zboru (PZ) SR a až potom by do hry vstúpil prvostupňový Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).

ŠTS by mohol vydať spomínaný európsky zatýkací rozkaz až potom, keď mu bude doručený rozsiahly spisový materiál z NS SR a rozsudok tohto odvolacieho súdu. Vo štvrtok to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Spis má v tejto dlhoročnej súdnej kauze takmer 20.000 strán.

Týždne?

Doručenie rozsudku a spisového materiálu podľa neoficiálnych informácií pre TASR môže trvať až týždne. V prípade neúspechu európskeho zatýkacieho rozkazu by potom mohol byť vydaný medzinárodný zatykač.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nemohol zo zákona konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Okoličányho. Okoličány je podľa Denníka N už na úteku v zahraničí. Podobne ako jeho údajná 'pravá ruka' Róbert Nigut, po ktorom polícia bezúspešne pátra už od roku 2013. Vyplýva to zo stránky polície po pátraných a nezvestných osobách.

"Orgány činné v trestnom konaní, vzhľadom na štádium konania pred súdom - verejné zasadnutie o odvolaní, kde prokurátor je len jednou zo strán, nemôžu vydať príkaz na zadržanie alebo odsúdeného zadržať. Je to vo výlučnej pôsobnosti predsedu senátu odvolacieho súdu.

V prípade, že predseda senátu takýto príkaz vydá, vykonávajú ho príslušné orgány Policajného zboru. V tejto veci teda prokurátor konať nemal a nemohol. Čo sa týka otázky prípadného sledovania osôb predtým, ako boli právoplatne odsúdené, s touto otázkou sa treba obrátiť na Policajný zbor SR," objasnila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

Predseda senátu NS SR v stredu vydal príkaz polícii na dodanie Okoličányho do ústavu na výkon trestu odňatia po vynesení rozsudku, kde padli tri doživotné tresty odňatia slobody a ďalším členom skupiny udelil súd dlhoročné tresty za mrežami.

TASR

