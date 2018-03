Milenka mafiánskeho vraha Černáka šokovala: Bude ho zastupovať na súde?

BRATISLAVA - Blondínka Monika, ktorá pred rokmi svojimi zamilovanými listami dohnala k láske vraha Mikuláša Černáka, je už právničkou. Za mrežami ho môže navštevovať častejšie ako doteraz, napísal týždenník PLUS 7 DNÍ.

V súdnej sieni: Blondínka sa objavila na pojednávaní s Černákom. Sedela na mieste určenom pre verejnosť. Nie je vylúčené, že onedlho si sadne na miesto pre advokáta. Zdroj:PLUS 7 DNÍ

Bolo to takmer pred piatimi rokmi, keď sa istá slečna verejne vyznala z lásky k najznámejšiemu slovenskému zločincovi Mikulášovi Černákovi, odpykávajúcemu si doživotný trest. Urobila to verejne, cez sociálnu sieť, na ktorú dávala všelijaké zaľúbené odkazy a náznaky. Po ich prečítaní si azda každý normálny človek pomyslel, že ide o nešťastnicu, ktorá si vo svojom svete dokázala z niekoľkonásobného brutálneho vraha vyfabulovať milujúceho muža. Lenže mladučká Monika to myslela úplne vážne.

Mafiánskeho bosa doslova zbožňovala, a to už od svojich sedemnástich rokov, keď mu do ilavskej basy začala vypisovať zamilované listy. Bola vskutku vytrvalá. A oplatilo sa. O pár rokov sa jej muž snov ozval a pozval ju na návštevu. Dnes už je 29-ročná modelka, predlžovačka vlasov či moderátorka pofidérnych televíznych súťaží, úplne iná liga. Regulárne vyštudovala právo a dokonca si už vyskúšala prax advokátskej koncipientky.

Neosvedčila sa?

Aj dosiahnutím tohto cieľa Monika v podstate potvrdila, že v mene svojej lásky k odsúdenému mužovi, ktorý má na rukách krv desiatok obetí, dokáže naozaj veľa. Lebo už v roku 2013 sa priznala, že na štúdium práva sa vlastne dala len a len kvôli svojmu milému. Aby ho potom mohla v base navštevovať pravidelne ako jeho právnička.

Doštudovať sa jej podarilo minulý rok na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, kde sa, mimochodom, právnicky vzdelával aj Juraj Ondrejčák, alias Piťo, teda jeden z odsúdených bosov bratislavského podsvetia.

