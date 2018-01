Kontroverzný Mečiarov minister nadobudol majetky v hodnote miliónov eur

BRATISLAVA - Dvadsať rokov nemala verejnosť tušenie, čím sa bývalý minister vnútra Ľudovít Hudek zaoberá a ako žije. Jeho meno sa pritom spomína pri jednej z najväčších káuz novodobých slovenských dejín - pri zavlečení syna prezidenta Michala Kováča do Rakúska.

Pri moci: Funkciu ministra vnútra zastával v Mečiarovej vláde dva roky. Zdroj:NMH/Jana Mišauerová

Hudek stál práve v tých rokoch na čele rezortu vnútra. Ten pod jeho velením ihneď po výbuchu auta Róberta Remiáša bez vyšetrovacích záverov vyhlásil, že išlo o technickú poruchu. Doteraz však omnoho viac rezonuje legendárna nahrávka, na ktorej riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivanovi Lexovi hovorí o tom, ako nakope vyšetrovateľa zavlečenia do gúľ a ten mu za to na revanš dá pusu na čelo.

Vo svetle zrušených Mečiarových amnestií a obžalovacieho spisu v rukách sudcu Karola Poslucha týždenník PLUS 7 DNÍ zisťoval, ako sa Hudek k súčasnej situácii stavia a či nemá obavy z prípadného trestného stíhania.

Pod Hradom: Hudekova firma kúpila aj nehnuteľnosť bývalého Finančného riaditeľstva. Zdroj: NMH/Július Dubravay

„Som pokojný, nemám dôvod, aby som sa k týmto veciam vyjadroval. Nemá to žiaden zmysel,“ vyhlásil s úsmevom na tvári, keď sme ho oslovili pred tenisovými kurtami, kam chodí štyrikrát týždenne hrávať.

Vila aj SUV

Od čias, keď sa Ľudovít Hudek stiahol z politickej scény, prešlo dvadsaťdva rokov. Za ten čas nadobudol priam rozprávkový majetok, ktorého hodnota sa môže pohybovať v miliónoch, ak nie v desiatkach miliónov eur. Na rozdiel od Vladimíra Mečiara či Ivana Lexu Hudek žije takmer v anonymite.

Inkognito: Hudek nežije vo svojom rozľahlom rodinnom dome v Lamači, ale vo vile v Starom Meste, písanej na akciovku, ktorej šéfuje, na snímke. Zdroj: NMH/Július Dubravay

Vyzerá to tak, že po zrušení amnestií o ňu dbá ešte väčšmi. Podľa našich informácií sa vo svojom rozľahlom dome s veľkým pozemkom v bratislavskom Lamači zdržiava len občas. Jeho novou strechou nad hlavou je luxusná historická vila pod Slavínom. Tá sa nachádza v epicentre veľvyslanectiev a boháčov.

Nehnuteľnosť patrí akciovke RC Entertainment, v ktorej je Hudek predsedom predstavenstva. Expolitik ju opúšťal minulý týždeň doobeda v športovom outfite smerujúc za svojou záľubou. Pred vilou ho čakal jeho terénny Range Rover v športovej výbave. Napriek blížiacej sa sedemdesiatke vyzeral Hudek spokojne a vitálne.

Skupuje nehnuteľnosti

Rastie aj jeho developérsky apetít. Popri advokácii je jeho každodenným chlebom najmä realitný biznis. Okrem spomínaných stavieb kúpil tesne po Vianociach roku 2016 dve nehnuteľnosti s ubytovňou vo vyhľadávanej komerčnej lokalite bratislavských Mlynských nív. Pred dvomi rokmi získala jeho firma P & PARK aj nehnuteľnosť na strategicky výhodnom mieste nad tunelom pod Bratislavským hradom, hneď vedľa nedávno dokončenej zóny Zuckermandel.

Stavba v minulosti patrila Finančnému riaditeľstvu. O lukratívnu budovu Barbakan pri Michalskej bráne v srdci Starého Mesta sa už niekoľko rokov súdi s filantropom Petrom Kurhajcom.

Bude mať legendárna nahrávka dohru?

Ľudovít Hudek nahrávku s vtedajším riaditeľom SIS Ivanom Lexom v živom vysielaní Slovenskej televízie v roku 1995 nepoprel a vlastne ju priznal. Herec Andy Hryc ako vtedajší šéf rádia Twist spomína vo svojej knihe Inventúra na stretnutie s Hudekom pár hodín pred zverejnením nahrávky takto: „Pustil som kazetu a zadíval som sa na Hudeka. Sedel tam v krémovej košeli s modrou kravatou a mal vyhrnuté rukávy. Bolo mi ľúto, že nemám kameru. Po úvodných slovách zmeravel, zbledol a vložil si tvár do dlaní. Na slová, ktoré počas počúvania nahrávky povedal, nezabudnem do konca života.

Tenista: Svojmu koníčku sa bývalý politik venuje štyrikrát týždenne. Zdroj: NMH/Július Dubravay

„Do p**i... Ku**a... To je ko**t... To je ko**t... Bože... To je ko**t... No a sme v p**i. Veď keď majú toto... majú aj iné...“ koktal úradujúci minister vnútra Slovenskej republiky. Test originality som mal v rukáve. „Čo s tým budete robiť?“ spýtal sa Hudek. „Budeme to vysielať vo večernom Žurnále, a preto by som potreboval vašu reakciu, pán minister.“ „To nemyslíte vážne!“ povedal Hudek biely ako krieda. „Čo mám na to povedať?“

Podľa denníka Sme, s ktorým sa Hudek roky súdil, predseda senátu Krajského súdu v Bratislave Martin Murgaš skonštatoval: „Z obsahu toho rozhovoru je zrejmé, že mienil zasahovať do vyšetrovania.“

Sekretárka I. Lexu: „Pán minister?“

Hudek: „Pri telefóne.“

Sekretárka: „Pán minister, dobrý večer prajem! Pán riaditeľ Lexa chce ešte s vami hovoriť.“

Hudek: „Haló?!“

Lexa: „Servus, Ľudovít!“

Hudek: „Servus, Ivanko!“

Lexa: „Ku... do p..., tak som to nechal, ale som tu našiel nejaký odkaz.“

Hudek: „Chvalabohu, už to došlo.“

Lexa: „A čo došlo?“

Hudek: „Nóóó, od tých susedov z toho bližšieho mestečka. Tri strany.“

Lexa: „Hej?“

Hudek: „No. Som bol aj za starým.“

Lexa: „Si mu to dal?“

Hudek: „No ukázal som mu, on si to prečítal.“

Lexa: „No lebo mi hovoril, vieš. Bol som s ním.“

Hudek: „No a však som mu aj povedal, že ako budeme postupovať ďalej.“

Lexa: „A dáme ešte tomu vyšetrovateľovi, hej?“

Hudek: „No však ten, toho kopneme do gúľ.“

Lexa: „Tak zajtra ho kopneš do gúľ?! Keď ho kopneš do gúľ, dám ti pusu na čelo.“ (Smiech obaja.)

Hudek: „Ja si myslím, že to už je rozhodnuté. To som dneska dal pokyny, ako to má vyzerať.“

Lexa: „Hej?“

Hudek: „No.“

Lexa: „A spraví to tento prokurátor alebo ty?“

Hudek: „No tak je to, nie, oni to vyberú. To je super. Že keď dvakrát spravil to isté...“

Lexa: „Jasné, jasné.“

Hudek: „Takže ráno by sa to malo odohrať.“

Lexa: „Mhm.“

Hudek: „A...“

Lexa: „A toho krajského, toho odj..eš tiež, toho vieš, toho našeho?“

Hudek: „To postupne. Však to som im naznačoval, že ako toto, vieš, no...“

Lexa: „Jasné.“

Hudek: „Ja si myslím, že teraz sa to dobre vyvíja.“

Lexa: „Dobre, toto je dobre. Čo?“

Hudek: „Ty, mám lepšiu náladu.“

Lexa: „K..va, aj ja mám lepšiu náladu. Mne to šéf hovoril, vieš?“

Hudek: „No, no.“

Lexa: „No, že si to dostal. A tuto, keď som došiel večer, tak akurát som došiel pred chvíľkou, tak mi hovorí dievča, že si mi nechal odkaz.“

Hudek: „Pozerá po mne. Vieš kto?“

Lexa: „Viem.“

Hudek: „Že čo máte dobré zvesti? Hovorím, ja sa stále usmievam. Že musíme. Aspoň ja mám viacej optimizmu. Pozerá po mne, hej, že či akú mám náladu.“

Lexa: „Jasné.“

Hudek: „No a...“

Lexa: „Počúvaj, Ľudko, bol tu Macuška u mňa dneska...“

Hudek: „No.“

Lexa: „… a hovorí, že Černák na nejakom mítingu tam ukazoval nejaký výpis z počítača. To je možné?“

Hudek: „Pozri sa... prezídium to robilo.“

Lexa: „Jožko Holdoš?“

Hudek: „Tak oni to niekde tam... Oni to… Vieš ako, policajti debili. Oni to zosumarizovávali. Pozri sa, toto nie je doklad.“

Lexa: „Áno.“

Hudek: „My dáme len ten doklad, dočasne, takto, že to obnáša.“

Lexa: „Môžu, čo chcú. Oni to zrejme sa k niečomu dostali.“

Hudek: „Ale však… Potrebujem s tebou hovoriť. V stredu by sme sa mali stretnúť.“

Lexa: „V stredu?“

Hudek: „No.“

