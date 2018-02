Obvinený Rusko: Načo by sa podsvetie dva roky trápilo s ovládnutím Markízy, ak ma mohli tak ľahko zničiť?

BRATISLAVA - Týždenník PLUS 7 DNÍ má výpovede exministra hospodárstva Pavla Ruska, obvineného z vraždy, pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako sa háji a čo povedal o Černákovi, Kočnerovi či Malchárkovi?

Polícia obvinila Ruska z objednávky vraždy jeho spoločníčky v televízii Markíza Sylvie Volzovej. Archívne foto Zdroj:TASR

Putá na rukách a množstvo kukláčov. Objednávka vraždy a spojenie s najzlovestnejšími vrahmi v dejinách Slovenska. Posedenie za mrežami. To všetko sa na niekdajšieho mediálneho bosa a exministra hospodárstva Pavla Ruska prilepilo koncom minulého roka, napísal pre týždenník PLUS 7 DNÍ KAROL BUSTIN.

On sám pred verejnosťou stále mlčí a zopár strohých vyjadrení o svojej nevine prenechal na svojich advokátov. Čo všetko porozprával pred vyšetrovacími orgánmi?

O čo ide?

Polícia obvinila Ruska z objednávky vraždy jeho spoločníčky v televízii Markíza Sylvie Volzovej. Motívom vraj bolo získanie jej polovičného podielu v televízii. Zo zločinu ho usvedčuje šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan. Aj keď títo dvaja sú momentálne rozhádaní, ich výpovede sa zhodujú. Práve u nich si v roku 1997 Rusko za 20-miliónovú odmenu (približne 664-tisíc eur) údajne zabezpečil likvidáciu Volzovej. Kaštan dokonca tvrdí, že od bývalého politika prevzal zálohu 500-tisíc korún.

Kľúčové postavy: Rusko vo svojej výpovedi spomína najmä mafiánov Róberta Lališa, Miloša Kaštana a Mikuláša Černáka, no do nelichotivého svetla postavil aj Mariána Kočnera, na snímke, či Jirka Malchárka. Zdroj: Martin Domok

Keďže Volzová sa zväčša zdržiavala v hlavnom meste, vraždu mala vykonať bratislavská mafiánska skupina sýkorovcov pod vedením Róberta Lališa, prezývaného Kýbel. Ten je v kauze obvinený spolu s Černákom a Kaštanom, no má inú verziu.

Pavol RuskoV putách: Pavla Ruska muži zákona zadržali a obvinili v októbri minulého roku. Zdroj: Július Dubravay

Podľa obvinenia sa Rusko vo veci Volzová stretol so zločincami dvakrát. Najskôr v sídle černákovskej esbéesky v Banskej Bystrici s Černákom a Kaštanom. Pri časti rozhovoru bol prítomný Ruskov ochrankár Branislav Pravda, ktorý diskusiu pochopil tak, že Rusko hľadal spôsob a človeka, ktorý by mu pomohol získať podiely v Markíze. O pár dní v hoteli Holiday Inn v Bratislave spoločnosť „obohatil“ Róbert Lališ, Peter Steinhübel a Peter Čongrády. Poslední dvaja menovaní sú po smrti. Práve tu podľa obvinenia Pavol Rusko prítomným odovzdal informácie o Volzovej zvykoch, jej fotografiu a adresy, kde sa zdržiava.

V putách: Pavla Ruska muži zákona zadržali a obvinili v októbri minulého roku. Zdroj: TONY STEFUNKO

Vymenili si čísla

Pavol Rusko objednávku vraždy Sylvie Volzovej popiera. Priznáva, že prostredníctvom svojho vtedy blízkeho priateľa Jána Kováčika, súčasného prezidenta Slovenského futbalového zväzu, sa skontaktoval s Mikulášom Černákom. Toto stretnutie mu vraj navrhol sám Kováčik po tom, čo Mečiarova pravá ruka Anna Nagyová informovala šéfa jeho ochranky, že Sylvia Volzová si objednala u „nejakej ruskej skupiny“ jeho odstránenie. Išlo vraj o jediné stretnutie s Černákom.

„Navrhol, že je schopný pomerne rýchlo zorganizovať stretnutie so skupinou okolo pána Černáka, kde sa môžeme informovať o určitej možnosti akejsi pomoci, a to najmä v tom, že vedia preveriť, odkiaľ a či vôbec je smerovaná takáto objednávka, a ak bola zadaná, či ju vedia neutralizovať. To bol jediný dôvod mojej návštevy u pána Černáka. Pri tejto príležitosti sme si vymenili telefónne čísla. To číslo som použil jedenkrát, a to v deň, keď sa v hoteli Danube strieľalo na Róberta Holuba. Dostal som informácie, že na tejto akcii bol prítomný aj Mikuláš Černák, a len som sa chcel z určitých obáv spýtať, či to nebola vec, ktorá by sa dotýkala Markízy, mňa, respektíve riešenia vecí, ktoré mi sľúbil zistiť. Povedal mi, že je na polícii, že je v poriadku a že sa ozve,“ uvádza vo výpovedi Rusko.

Ruskove otázniky

Vo svojej výpovedi sa ďalej zaoberá úvahami, ktoré majú poukazovať na jeho nevinu. Koncom roka 1997 sa podľa jeho slov vzťahy Markízy s vtedajšou vládnou mocou stali nenávistnými. On sám vraj tajne vyniesol nahrávku z ministerstva kultúry, kde pri známych demonštráciách panovala napätá atmosféra. „Ako je možné, že ľudia, ktorí dovtedy spolupracovali s tajnou službou, menovite s pánom Svěchotom, ktorí mali komunikačný dosah na najvyššie poschodia polície, nepoužili proti mne, v tom čase jednému z najväčších nepriateľov vládnej moci, skutočnosti, na ktoré si spomenuli po dvadsiatich rokoch. Jednoducho preto, lebo vtedy ich nikto takto nevykladal a vykladať nemohol, lebo reálne neexistovali,“háji sa Rusko a jedným dychom dodáva: „Ako je možné, že sa potom dva roky lališovci, teda Kýbel a spol., trápili s ovládnutím TV Markíza, ak vedeli o veciach, ktoré podľa pána Černáka a Kaštana vedeli a ktoré ma v tom čase zlikvidujú a zničia za tri dni, ak by ich použili, tak?“

Rusko tvrdí, že lališovci v tom čase poskytovali Sylvii Volzovej ochranu a umožnili, aby podpísala zmluvu a dokumenty, ktoré viedli ku kauze Gamatex. „Bez nášho vedomia uznala neexistujúcu pohľadávku a podpísala exekučný titul. Kočner bol ten, kto reprezentoval, ak sa to tak dá povedať, podnikateľské krídlo, ktoré chránili lališovci a financoval Steinhübel,“vracia sa na výsluchu do roku 1998.

Kľúčové postavy: Rusko vo svojej výpovedi spomína najmä mafiánov Róberta Lališa, Miloša Kaštana a Mikuláša Černáka, no do nelichotivého svetla postavil aj Mariána Kočnera, či Jirka Malchárka, vľavo. Zdroj: Archív Plus 7 dní

Vypovedal o Gorile

Obvinený Pavol Rusko, ktorému hrozia desiatky rokov za mrežami, neopomenul ani svojho nástupcu na ministerskom poste. „V nedávnej minulosti som bol vypočúvaný v kauze Gorila a tam som pôsobil ako človek, ktorý si z toho obdobia veľa pamätá. Celá kauza vznikla kvôli tomu, že sa ma podarilo odstrániť z ministerstva hospodárstva a na moje miesto nastúpil pán Malchárek a realizovali sa veci, ktoré som ja odmietol za veľa peňazí urobiť,“vyhlásil. Na mysli má pritom najmä privatizáciu elektrární.

Fantóm v pozadí?

Za svojím obvinením z prípravy vraždy vidí konkrétnu osobu, no jej meno si nateraz necháva pre seba. Myslí si, že profitovať by z toho mohol človek, ktorý je Černákovi a Kaštanovi blízky, je na slobode a ktorému treba finančne, materiálne alebo inak pomôcť. „Štyri mesiace pred premlčaním začne niekto rozprávať. Neverím, že Černák a Kaštan sú ľudia, ktorým na niečom záleží. Dvadsať rokov mali na to, aby niečo urobili a otvorili dvere spravodlivosti, ale mne môžu skomplikovať alebo zničiť život a myslím, že o to niekomu ide. Ide o osobu, ktorá už bola vypočutá, pričom so mnou táto osoba nijakým spôsobom nekomunikuje,“ dodáva.

Bývalý podpredseda parlamentu sa rozrozprával aj o svojich predošlých trestných stíhaniach. Obvinený bol v kauze Drukos, kde údajne pod hrubým nátlakom nútil Františka Mojžiša kupovať reklamu v Markíze. Vyšetrovanie sa na neho znieslo aj pre údajné vydieranie riaditeľa elektrární Rapšíka i v kauze parafínový cyklus. Všetky obvinenia mu zrušili. To súčasné považuje v porovnaní „s tými minulými nezmyslami“za silnú kávu. „Či som mal s Volzovou dobré, alebo zlé vzťahy? Asi keby vás svojím konaním ohrozila, tak nikto by nemal dobré vzťahy, ale to nemôže byť dôvodom na úvahy, ktoré ma privádzajú na úroveň vrahov.“

Takmer na mizine: Kedysi známy veľkopodnikateľ tvrdí, že ho okradli o šesť miliónov eur. Na obrázku so svojou priateľkou Henrietou. Zdroj: Július Dubravay

Bezmocný?

Pavol Rusko počas výsluchu poukázal aj na svoje súčasné majetkové pomery, ktoré považuje za veľmi zlé. O väčšinu bohatstva z predaja svojho podielu v televízii Markíza vraj prišiel pred jedenástimi rokmi. „Dal som splnomocnenie na správu aktív pánovi Dočekalovi a on ma okradol o viac ako šesť miliónov eur a spôsobil mi škodu 12 miliónov eur. Samozrejme, že civilný spor som vyhral, ako aj odvolací súd. Dnes mám na neho exekúcie, ktoré predstavujú viac ako šesť miliónov eur, ale keďže sa mi bridí riešiť veci inak ako súdnou cestou, som prakticky bezmocný,“povedal.

Autor: KAROL BUSTIN

Plus 7 dní

