EXSISKÁR ĽUBOŠ KOSÍK: Spriahol sa s najobávanejšími mafiánmi Slovenska

BRATISLAVA - Exsiskár Ľuboš Kosík, ktorého výpovede o únose Michala Kváča mladšieho aktuálne hýbu Slovenskom je dnes za múrmi väznice v africkom Mali. Iná budúcnosť ho však nečaká ani po príchode na Slovensko. U nás ho totiž odsúdili pre miliónový podvod so zmenkami.

Ľuboš Kosík: Páchal trestnú činnosť s mafiánskym bosom sýkorovcov Róbertom Lališom a Jurajom Billikom z vražedného komanda tohto gangu. Zdroj:PLUS 7 DNÍ

Ľuboš Kosík má 53 rokov. Pochádza z Piešťan a koncom osemdesiatych rokov sa rozhodol vstúpiť do služieb polície. Ako vycvičený príslušník polície bol jeden z tých, ktorí sa 31. augusta 1995 priamo podieľali na zavlečení syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča do cudziny. Je to skutok, ktorý údajne zosnovala Slovenská informačná služba.

Kosík podľa pôvodnej obžaloby patril do skupiny, ktorá mladého Kováča vytiahla z auta, naložila do kufra pripraveného vozidla a odviezla do Rakúska. Nie je to však kauza, ktorá Kosíkovi zlomila väz, napísal týždenník PLUS 7 DNÍ. Až o celých pätnásť rokov expolicajta odsúdili za vydieranie, keď sa rozhodol od svojho obchodného partnera získať 2,4 milióna eur.

Na túto prácu si nenajal hocikoho. O spoluprácu požiadal mužov jedného z najobávanejších mafiánskych gangov na Slovensku. Na súde v tejto súvislosti vypovedal muž, ktorý sa zúčastnil na viac ako desiatke mafiánskych vrážd - Juraj Billik, prezývaný Čapatý. Tento člen vražedného komanda sýkorovcov na súde povedal: „S Kosíkom sa poznám 25 alebo 26 rokov, keď bol ešte policajt. Mali sme celkom kamarátske vzťahy. Na jar 2010 ma kontaktoval Roland Zdichavský (odsúdený člen sýkorovského gangu - pozn. red.), ktorý mi povedal, že má pre mňa robotu od Ľuboša Kosíka. Išlo o nejaký dlh za nejakú firmu.“ Úlohou Billika bolo „presvedčiť“ Kosíkovho obchodného partnera, aby podpísal tri zmenky v hodnote po osemstotisíc eur, ktoré boli jeho dlhom.

Juraj Billik alias Čapatý: Bol členom vražedného komanda sýkorovcov a podieľal sa na viac ako desiatke vrážd. Zdroj: AP/TASR

Billik, dlhoročný člen najobávanejšieho gangu, mal s podobnými praktikami skúsenosti. Keď sa im nepodarilo presvedčiť obeť, aby zmenky podpísala dobrovoľne, navrhol Kosíkovi, aby dali vzdorovitému obchodnému partnerovi príučku. Keď Kosík upovedomil Billika, že jeho spoločník práve sedí v jednom z barov v Malackách, vtrhla do baru so zbraňami v rukách pätica mužov. Po povele „Ľahnite si na zem!“ pristúpili ku Kosíkovmu spoločníkovi a boxerom ho mlátili do hlavy. Ďalší sýkorovec Dávid Takáč tvrdí, že Kosík mu oznámil, že sa to rieši s Billikom, so Zdichavským a s mafiánskym bosom Róbertom Lališom.

Róbert Lališ alias Kýbel: Mal riadiť najväčšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska. Stíhajú ho pre šesť vrážd. Zdroj: Emil Vaško

„Kosík mal na starosť právne veci, Zdichavský a Billik násilnú časť, pričom všetci štyria boli dohodnutí, že keď to vybavia, jeden milión si Lališ, Zdichavský a Billík rozdelia.“ povedal na súde Takáč, ktorý bol Zdichavského šofér. Neskôr sa ukázalo, že bitka a vyhrážanie boli zbytočné. „Priamo z banky som vybavil podpis Kosíkovho obchodného partnera. Podľa podpisu boli zmenky sfalšované, čo vybavil Zdichavský a Kosík mal vybaviť peniaze,“ usvedčoval Kosíka na súde viacnásobný účastník vrážd Juraj Billik, ktorý si dnes pre svoje svedectvá užíva slobodu a živí sa ako doručovateľ zásielok.

Kosík si za podvod vyslúžil od Špecializovaného trestného súdu 14-ročný trest a finančný trest 100-tisíc eur. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd. Ľuboš Kosík má však podľa polície na rováši aj vydieranie istého obchodníka s umením a za tento skutok mu podľa kvalifikácie hrozí až doživotný trest.

Útek do Mali

Policajtom sa nepodarilo dostať Ľuboša Kosíka do väzenia. Stihol totiž ujsť a trvalo asi päť mesiacov, kým ho v novembri 2016 objavili v africkom štáte Mali. Skrýval sa v hlavnom meste Bamako, v dome, ktorý patril rodine mediálne známeho Ibrahima Maigu. Maiga Kosíkovi pomohol, pretože mali blízke vzťahy. Od svojho zadržania je Kosík za mrežami. Policajti ho vraj vypátrali tak, že Kosík sa chcel v krajine uchytiť ako tréner pod svojím pravým menom. S väzneným Kosíkom a Ibrahimom Maigom sa v tejto súvislosti spája aj ďalšia historka.

Kosíkova manželka poslala manželovi po Maigovi do Mali peniaze, ktoré mu mali uľahčiť pobyt vo väznici. „Maiga však peniaze Kosíkovi nestihol odovzdať, pretože ich údajne po ceste prehral niekde v automatoch,“ prezradil nám úsmevnú historku človek blízky Kosíkovej rodine. V súvisloti s kauzou Ľuboša Kosíka sa týždenník PLUS 7 DNÍ pokúsil osloviť Ibrahima Majgu. Jeho telefóny sú však nedostupné.

Podľa informácií, ktorými disponuje slovenský rezort spravodlivosti, je Kosík stále vo väzbe a čaká na vydanie. Tamojšie úrady však v tejto veci oficiálne stále nerozhodli, čo nám potvrdil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. „Zatiaľ nemáme právoplatné rozhodnutie o vydaní, na základe ktorého by odsúdeného mohli prevziať slovenské justičné orgány,“ uviedol. Niektoré informácie podľa neho hovoria o tom, že Ľuboš Kosík požiadal malijskú vládu o politický azyl. Dôvodom je vraj prenasledovanie štátom a obava o život pre kauzu únosu Michala Kováča mladšieho.

Podľa najčerstvejších informácií prišiel tento muž v exekúcii o svoj dom v Limbachu. Pri návšteve nás tam pred pár dňami privítala nová majiteľka, ktorá už začala rozsiahlu rekonštrukciu. „Kúpila som tento dom pred pár dňami za veľmi výhodných podmienok v exekúcii. Ani som netušila, komu patril. Dozvedela som sa to neskôr. Kde je pani Kosíková, to netuším,“ prezradila nám nová majiteľka domu, keď sme sa jej pýtali, ako sa k nehnuteľnosti človeka právoplatne odsúdeného za zločiny na dlhoročný trest dostala.

